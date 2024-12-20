Düzce Belediyesi, Şehir Mezarlığı\'na Taziye Alanı İnşa Ediyor

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Düzce Belediyesi, hayırsever desteğiyle Şehir Mezarlığı'nda inşa edilecek olan 'Taziye Alanı Şadırvan ve Sosyal Tesis'in temelini attı. Bodrum ve zemin kat olmak üzere toplam 305 metrekare kapalı alanı, 80 metrekare yarı açık teras alanıyla vatandaşların taziye süreçlerinde daha rahat bir ortamda bulunmalarını sağlamayı amaçlayan tesis, önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Düzce Belediyesi, hayırsever katkısı ile Şehir Mezarlığı'nda taziye alanı şadırvan ve sosyal tesis inşa etmek üzere çalışmalara başladı. 140 metrekare bodrum kat, 165 metrekare zemin kat olmak üzere toplam 305 metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin temeli atıldı. Şehir Mezarlığı içerisinde inşa edilecek tesis, sosyal ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlandı. İç mekan fonksiyonları arasında taziye alanı başta olmak üzere, bay ve bayan şadırvanları, tuvaletler, çay ocağı, mutfak ve dinlenme bölümleri yer alacak. Ayrıca, 80 metrekare büyüklüğünde pergola sisteme sahip yarı açık teras alanı da vatandaşların kullanımına sunulacak.

Hayırsever katkısı ile hayata geçirilecek proje tamamlandığında önemli bir ihtiyacı karşılayacak. - DÜZCE