Düzce Belediyesi, Şehir Mezarlığı'na Taziye Alanı İnşa Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Belediyesi, Şehir Mezarlığı'na Taziye Alanı İnşa Ediyor

Düzce Belediyesi, Şehir Mezarlığı\'na Taziye Alanı İnşa Ediyor

Düzce Belediyesi, hayırsever desteğiyle Şehir Mezarlığı'nda inşa edilecek Taziye Alanı Şadırvan ve Sosyal Tesis'in temelini attı. 305 metrekare kapalı alan ve 80 metrekare yarı açık teras sunacak tesis, taziye süreçlerinde vatandaşlara rahat bir ortam sağlamayı hedefliyor.

20.12.2024 18:55  Güncelleme: 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi, hayırsever desteğiyle Şehir Mezarlığı'nda inşa edilecek olan 'Taziye Alanı Şadırvan ve Sosyal Tesis'in temelini attı. Bodrum ve zemin kat olmak üzere toplam 305 metrekare kapalı alanı, 80 metrekare yarı açık teras alanıyla vatandaşların taziye süreçlerinde daha rahat bir ortamda bulunmalarını sağlamayı amaçlayan tesis, önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Düzce Belediyesi, hayırsever katkısı ile Şehir Mezarlığı'nda taziye alanı şadırvan ve sosyal tesis inşa etmek üzere çalışmalara başladı. 140 metrekare bodrum kat, 165 metrekare zemin kat olmak üzere toplam 305 metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin temeli atıldı. Şehir Mezarlığı içerisinde inşa edilecek tesis, sosyal ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlandı. İç mekan fonksiyonları arasında taziye alanı başta olmak üzere, bay ve bayan şadırvanları, tuvaletler, çay ocağı, mutfak ve dinlenme bölümleri yer alacak. Ayrıca, 80 metrekare büyüklüğünde pergola sisteme sahip yarı açık teras alanı da vatandaşların kullanımına sunulacak.

Hayırsever katkısı ile hayata geçirilecek proje tamamlandığında önemli bir ihtiyacı karşılayacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi, Şehir Mezarlığı'na Taziye Alanı İnşa Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 21:55:17. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi, Şehir Mezarlığı'na Taziye Alanı İnşa Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.