Düzce Belediyesi Su Kullanımı Konusunda Vatandaşları Uyardı - Son Dakika
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Yerel

Düzce Belediyesi Su Kullanımı Konusunda Vatandaşları Uyardı

Düzce Belediyesi, içme ve kullanma suyunun bahçe sulama, araç ve halı yıkama gibi faaliyetlerde kullanılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

06.06.2024 14:07
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Düzce Belediyesi, içme ve kullanma suyunun bahçe sulama, araç ve halı yıkama gibi faaliyetlerde kullanılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, su sıkıntısı yaşanmaması için vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Müdürlüğün açıklamasında, içme ve kullanma suyunun amacı dışında kullanılmasının mağduriyete sebep olduğu ifade edilerek, "Yaz mevsiminde artan su tüketimi nedeniyle şebeke sularında azalma ve şehrin bazı bölgelerinde su basınç sorunu yaşanmaktadır. Kuraklık ile mücadele ve doğamızın korunması için bahçe sulama, araç ve halı yıkama gibi faaliyetlerde şebeke suyu kullanılmaması ve suyumuzun daha bilinçli tüketilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Su Kullanımı Konusunda Vatandaşları Uyardı - Son Dakika

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