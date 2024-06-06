Düzce Belediyesi Su Kullanımı Konusunda Vatandaşları Uyardı

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Düzce Belediyesi, içme ve kullanma suyunun bahçe sulama, araç ve halı yıkama gibi faaliyetlerde kullanılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, su sıkıntısı yaşanmaması için vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Müdürlüğün açıklamasında, içme ve kullanma suyunun amacı dışında kullanılmasının mağduriyete sebep olduğu ifade edilerek, "Yaz mevsiminde artan su tüketimi nedeniyle şebeke sularında azalma ve şehrin bazı bölgelerinde su basınç sorunu yaşanmaktadır. Kuraklık ile mücadele ve doğamızın korunması için bahçe sulama, araç ve halı yıkama gibi faaliyetlerde şebeke suyu kullanılmaması ve suyumuzun daha bilinçli tüketilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz" denildi. - DÜZCE