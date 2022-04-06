Düzce Belediyesi üç ayda 70 köpeği sahiplendirdi - Son Dakika
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Düzce Belediyesi üç ayda 70 köpeği sahiplendirdi

06.04.2022 15:17
Düzce Belediyesi üç ayda 70 köpeği sahiplendirdi

Düzce Belediyesi 2022'nin ilk üç ayında 70 köpek sahiplendirilirken 946 sokak hayvanının da genel tedavisi gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi 2022'nin ilk üç ayında 70 köpek sahiplendirilirken 946 sokak hayvanının da genel tedavisi gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2022 yılında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan çalışmaların raporunu yayımladı. Yaklaşık 16 bin metrekare alanda içinde ameliyathanesi, bakımevi ve rehabilitasyon merkezi bulunan sokak hayvanları tesisinde her gün onlarca köpeğin tedavisi yapılıyor. Yaz kış demeden sokak hayvanlarını koruyan, tedavilerini yapan ve özellikle kış aylarında yiyeceklerini sağlayan Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2022 yılının ilk çeyreğinde yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.

648 köpek kısırlaştırıldı

Üç veteriner, üç tekniker ve konusunda uzman personeller ile sokak hayvanları için mücadele eden Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, üç aylık süre içinde 648 hayvanı kısırlaştırdı. 946 hayvanın genel tedavisi ve 707 hayvana da parazit tedavisi uyguladı.

Tedavi biten hayvanlar doğaya salınıyor

Yaklaşık 3,5 yıldır Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde dur durak bilmeden çalışan ve özellikle köpeklerle ilgili yaşanan şikayetleri en aza indiren Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2022 yılının ilk 3 ayında 550 sokak hayvanı toplarken bunların 70'i sahiplendirildi. Ayrıca 460 köpek de tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Geçtiğimiz günler Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün öncülüğünde ilçe belediye başkanlarının olduğu toplantıda alınan geçici ilk yardım ünitelerinin kurulması kararının hayata geçirilmesinin ardından il genelinde başıboş sokak hayvanı sorunu en aza inecek. - DÜZCE

Düzce Belediyesi üç ayda 70 köpeği sahiplendirdi
Düzce Belediyesi üç ayda 70 köpeği sahiplendirdi
Düzce Belediyesi üç ayda 70 köpeği sahiplendirdi

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Düzce Belediyesi, Sokak Hayvanları, Veteriner, Köpek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi üç ayda 70 köpeği sahiplendirdi - Son Dakika


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