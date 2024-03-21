Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Evde Bakım Hizmeti götürdüğü yaşlıları Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki iftar davetinde ağırladı.
Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla örnek bir organizasyon düzenledi. Müdürlüğün organizasyonu ile Evde Bakım Hizmeti götürülen yaşlıların katıldığı iftar programı Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlendi. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman'ın ev sahipliği yaptığı davete katılan koca çınarların mutlulukları gözlerinden okundu.
İftar daveti hakkında düşüncelerini paylaşan davetliler, organizasyonda emeği olanlara teşekkür ederek "Bize her zaman yardımcı oluyorsunuz. Siz dört dörtlüksünüz, bu ortamı hazırlayanlar dört dörtlük. Belediye başkanına yaşlılar adına teşekkür ederim. Faruk Özlü'ye Allah uzun ömürler versin, gülen yüzünü soldurmasın. O bize kalbini açtı kapıları açtı, Allah ona cennet kapılarını açsın. Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Düzce Belediyesi Yaşlılara Saygı Haftası'nda iftar daveti düzenledi - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?