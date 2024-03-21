Düzce Belediyesi Yaşlılara Saygı Haftası\'nda iftar daveti düzenledi

Yerel

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Evde Bakım Hizmeti götürdüğü yaşlıları Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki iftar davetinde ağırladı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla örnek bir organizasyon düzenledi. Müdürlüğün organizasyonu ile Evde Bakım Hizmeti götürülen yaşlıların katıldığı iftar programı Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlendi. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman'ın ev sahipliği yaptığı davete katılan koca çınarların mutlulukları gözlerinden okundu.

İftar daveti hakkında düşüncelerini paylaşan davetliler, organizasyonda emeği olanlara teşekkür ederek "Bize her zaman yardımcı oluyorsunuz. Siz dört dörtlüksünüz, bu ortamı hazırlayanlar dört dörtlük. Belediye başkanına yaşlılar adına teşekkür ederim. Faruk Özlü'ye Allah uzun ömürler versin, gülen yüzünü soldurmasın. O bize kalbini açtı kapıları açtı, Allah ona cennet kapılarını açsın. Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - DÜZCE