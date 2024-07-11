Düzce Belediyesi Yeni Katılan Mahallelerde 'Şehir Konforunda Köy' Konsepti Uygulayacak - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Yeni Katılan Mahallelerde 'Şehir Konforunda Köy' Konsepti Uygulayacak

Düzce Belediyesi Yeni Katılan Mahallelerde \'Şehir Konforunda Köy\' Konsepti Uygulayacak

Düzce Belediyesi, yeni katılan 7 mahallede 'şehir konforunda köy' konsepti uygulayarak yerleşim yerlerinin şehir hizmetlerinden faydalanmasını sağlayacak. İmar planı çalışmalarının yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

11.07.2024 15:31  Güncelleme: 15:33
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Düzce Belediyesi sınırlarına yeni katılan 7 mahallede uygulanacak 'şehir konforunda köy' konsepti ile yerleşim yerlerinin şehir hizmetlerinden faydalanması sağlanırken köy özelliği korunacak. 'İsviçre Modeli'nin uygulanacağı köylerdeki imar planı çalışmalarının yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejileri doğrultusunda belediye sınırlarına katılarak mahalle olan Gökçe, Mamure, Otluoğlu, Taşköprü, Kirazlı, Akyazı ve Ozanlar ile mücavir alana dahil olan Doğanlı, Muncurlu, Yeşilçam ve Musababa köylerinin hazırlanacak imar planları için arazi çalışmalarını tamamladı. Hali hazır harita ve zemin etüdü çalışmalarına başlayan müdürlük, imar planı mevcut olan köylerin planlarının 'Düzce Kenti Revizyon ve İlave İmar Planı' ile bütünlüğünün sağlanması kapsamında çalışmalarını da sürdürüyor.

"Bir yılda yapılabilecek çalışmayı 3 ayda bitirdik"

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, imar planlarını bir an önce hazırlamak için hızlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Zemin etüdleri ve imar planlarının hizmet alımı ile ortalama 2 yılda yapılabildiğini kaydeden Günden, "düzce Belediyesi olarak hali hazır haritaları, hizmet alım ihalesi yapmamıza gerek olmadan, donanımlı personelimiz ve belediyemize kısa süre önce kazandırdığımız dron ile hallediyoruz. Nisan ayından sonra 7 köyün mahalle kararı bize geldi. 3 ay içinde 7 yeni mahallemizin ve mücavir alana dahil olan 4 köyümüzün halihazır haritalarını tamamladık.

Normalde ortalama 1 yılda yapılabilecek çalışmayı biz 3 ayda bitirdik. Planlama ekibimiz de çok güzel çalıştı, işleri hızlandırdı. İmar planları tamamlandıkça belediye meclisinin onayına sunulacak. 1 aylık askı sürecinin ardından vatandaşların varsa itirazları meclis oturumunda değerlendirilecek ve planlar kesinlik kazanacak. Sonrasında da planları uygulama safhasına geçeceğiz. Planlama çalışmalarının tamamını yılsonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

"Amacımız köylerin güzelliğini bozmamak"

Yerleşim yerleri ile sınırlı kısmi imar planı uygulayacaklarını ifade eden Günden, "Şehir konforunda köy konsepti uyguluyoruz. Burada amacımız köylerin güzelliğini bozmamak. Biz buna İsviçre modeli diyoruz. Hem köylerimiz doğalgaz başta olmak üzere su ve kanalizasyon gibi altyapılara, kısacası şehirdeki tüm imkanlara sahip olacak, hem de köy vasfını koruyacağız. Yani burada tarım ve hayvancılık faaliyetleri devam edebilecek" şeklinde konuştu.

Günden, belediye sınırlarına yeni katılan Kadıoğlu Köyü'nün mahalle statüsü kazanmasına ilişkin resmi sürecin sürdüğünü, Valilikten gelecek karar ile birlikte burada da imar planı çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Yeni Katılan Mahallelerde 'Şehir Konforunda Köy' Konsepti Uygulayacak - Son Dakika

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