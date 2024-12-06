Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yeni Binasında Hizmete Girdi - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yeni Binasında Hizmete Girdi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yeni Binasında Hizmete Girdi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, daha geniş ve modern bir alanda hizmet vermek amacıyla Darıcı Mahallesi'nde bulunan yeni binasına taşındı. Kamu düzeni ve güvenliğine yönelik çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürecek.

06.12.2024 17:41  Güncelleme: 17:43
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DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak amacıyla Darıcı Mahallesi 5759. Sokak'ta bulunan yeni binasında faaliyete geçti.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, daha geniş ve modern bir alanda hizmet verecek. Darıcı Mahallesi 5759. Sokak'ta bulunan ve geçmişte Darıcı Sosyal Tesisleri olarak hizmet veren binada, tadilat çalışmalarının tamamlanması sonrası zabıta biriminin taşınma işlemleri de tamamlandı. Zabıta Müdürlüğü, yeni binasında kamu düzeni ve güvenliğine yönelik çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürecek. Düzce Zabıtası, Millet bahçesi, Cedidiye Mahallesi, Şerefiye Mahallesi, Kent Park, 23 Nisan Parkı, Konuralp ve merkez pazaryeri olmak üzere 7 karakol noktası, 100 personeli ve 6 görev aracı ile mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yeni Binasında Hizmete Girdi - Son Dakika

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