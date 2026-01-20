Düzce\'den muhteşem manzaralar

DÜZCE (İHA) – Düzce'de etkili olan kar yağışıyla birlikte kent adeta beyaz gelinliğini giyerek kartpostallık görüntülere sahne oldu. Şehir genelinde oluşan beyaz örtü görsel bir şölen sunarken, Düzce Belediyesi ekipleri de ulaşımın aksamaması için sahada yoğun mesai harcadı.

Belediye ekipleri tarafından özellikle ana arterler, bağlantı yolları ve yoğun kullanılan güzergahlarda kar küreme ve temizlik çalışmaları titizlikle yürütüldü. Yapılan çalışmaların ardından yolların açık tutulması sağlanırken, karla bütünleşen şehir manzarası dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı ekiplerin hazır bekletildiğini belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve yapılan uyarılara uymalarını istedi. - DÜZCE