Düzce'den muhteşem manzaralar

20.01.2026 09:48  Güncelleme: 09:49
Düzce'de etkili kar yağışı şehirde beyaz bir örtü oluşturdu. Düzce Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar küreme çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de etkili olan kar yağışıyla birlikte kent adeta beyaz gelinliğini giyerek kartpostallık görüntülere sahne oldu. Şehir genelinde oluşan beyaz örtü görsel bir şölen sunarken, Düzce Belediyesi ekipleri de ulaşımın aksamaması için sahada yoğun mesai harcadı.

Belediye ekipleri tarafından özellikle ana arterler, bağlantı yolları ve yoğun kullanılan güzergahlarda kar küreme ve temizlik çalışmaları titizlikle yürütüldü. Yapılan çalışmaların ardından yolların açık tutulması sağlanırken, karla bütünleşen şehir manzarası dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı ekiplerin hazır bekletildiğini belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve yapılan uyarılara uymalarını istedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

