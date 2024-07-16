Düzce Çilimli Belediyesi\'nden Aşure İkramı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesi Belediyesi tarafından aşure ikramı yapıldı. Başkan yılmaz Yıldız ikramları bizzat kendisi yaptı.

Çilimli Belediyesi tarafından pazara gelen vatandaşlar tatlı sürpriz ile karşılaştılar. Pazar yerinde gelen vatandaşlara aşure ikram edildi. Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, tezgah başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti. Başkan Yıldız "Aşure; paylaşmanın, beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın simgesidir. Her yıl Muharrem Ayında geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure etkinliğimizi yaparak pazar yerinde vatandaşlarımıza dağıtıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Vatandaşlar ikram edilen aşure ile ağızları tatlandı ve Başkan Yılmaz Yıldız'a teşekkür ettiler. - DÜZCE