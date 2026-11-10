Düzce Çilimli'de Belçika Malinois cinsi köpek fındıkları kendi kendine kırıp yiyor - Son Dakika
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Düzce Çilimli'de Belçika Malinois cinsi köpek fındıkları kendi kendine kırıp yiyor

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Düzce Çilimli\'de Belçika Malinois cinsi köpek fındıkları kendi kendine kırıp yiyor
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde fındık bahçesinde büyüyen Belçika Malinois cinsi köpek, yerde kalan fındıkları toplayıp kabuklarını kırarak yiyor. Kara üzüm de tüketen köpeğin bu alışkanlıkları, sahibi Eyüp Kumaşoğlu ve çevresindekilerin ilgisini çekiyor.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde fındık bahçesinde büyüyen Belçika Malinois cinsi köpek, bahçede bulduğu fındıkları kendi kendine kırıp yemesi ve kara üzüme olan ilgisiyle dikkati çekiyor.

İlçede yaşayan Eyüp Kumaşoğlu'nun yavruluğundan itibaren fındık bahçesinde büyüttüğü köpeği, alışılmışın dışındaki beslenme alışkanlığıyla çevresindekilerin ilgisini çekiyor. Bahçede yerde kalan fındıkları toplayarak kabuklarını kıran köpek, içindeki fındıkları yiyor. Kara üzüm de tüketen köpeğin bu anları görenleri de zaman zaman şaşırtıyor.

"Fındıkları çıtır çıtır yiyor"

Köpeğinin çok akıllı olduğunu belirten Eyüp Kumaşoğlu, fındık bahçesinde büyümesinin bu alışkanlığı edinmesinde etkili olduğunu söyleyerek, "Yavruluğundan beri burada, fındık bahçesinin içerisinde büyüdü. Cinsi Belçika Malinois. Çok akıllı bir köpek. Fındık bahçesinde büyüdüğü için de fındıkları insan gibi çıtır çıtır yiyor. Fındık da veriyoruz. Vermediğimiz zaman zaten kendisi bahçeye girip yerde kalan fındıkları, başak yapar gibi toplayıp çıtır çıtır yiyor. Biz de oralarda uğraşmasın diye bağlı olduğu zamanlarda mama niyetine fındık veriyoruz" dedi.

Elif Kumaşoğlu da köpeğin farklı yiyeceklere ilgi gösterdiğini belirterek, "Bence de çok akıllı bir köpek. Hem kara üzüm hem de fındık yiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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