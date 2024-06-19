Düzce'de 100. yaşını kutlayan Ferit Fırat'a komşularından sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'de 100. yaşını kutlayan Ferit Fırat'a komşularından sürpriz

Düzce'de yaşayan Ferit Fırat, 100. yaşını komşularının hazırladığı doğum günü sürpriziyle kutladı. Fırat, sağlıklı yaşam tarzıyla uzun bir ömür sürdüğünü belirtti.

19.06.2024 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce(İHA) – Düzce'de 100. yaşına giren Ferit Fırat'ı komşuları unutmadı. Bir asrı deviren Fırat, 100. yıl pastasını eliyle kesti.

Düzce Merkeze bağlı Uzun Mustafa Mahallesi'nde yaşayan Ferit Fırat, 100. yaşına komşularının hazırladığı doğum günü sürprizi ile girdi. Bayram dolayısıyla hem komşularının bayram tebriklerini kabul eden, hem de komşularının hazırladığı üzerinde 100 yazan pastasını kesen Fırat, "Hayatım boyunca hep yürüyüş yaptım. Arabaya binmedim. Cimnastik ve spor yaptım" dedi.

İstanbul Belediyesi Sular İdaresi Müdürlüğü'nden emekli olan Fırat, bir asrı geride bıraktı. Uzun yaşamın sırrını anlatan Ferit Fırat, "Alkol ve sigarayı hiç kullanmadım. Çok badireler atlattık. Bazı sınavlardan geçtik ve bu yaşa geldik. Birçok şeyler gördük. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu. Ben yürüyüşü çok severim. Hayatım boyunca hep yürüyüş yaptım. Arabaya binmedim, cimnastik ve spor yaptım. Gençliğime, yemeğime dikkat ettim. Kahvaltıyı fazla yapmam. Az kahvaltı yaparım. Öğlen az bir yemek yerim. Akşama yemeğimi yerim. Sigara ve alkol hayatımda hiç kullanmadım. Eskiden iyiydi, sonra sonra biraz zorluk çektik. Atatürk'ü öldüğünde tabutunda Dolmabahçe Sarayı'nda gördüm" dedi.

Sürpriz yapan komşulardan Arzu Ataç ise, "50 senelik komşuyuz burada. Annem de çok severdi. Ferit amca mahallemizin en büyüğü. Çerkez'dir kendisi. Çerkezler sağlıklı ve biraz uzun yaşarlar. Çok şükür halen ayakta, sağlıklı güzel bir ömür yaşadı. Allah uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Çocukluğumdan beri hayatımızda" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Doğum Günü, Düzce, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de 100. yaşını kutlayan Ferit Fırat'a komşularından sürpriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:19 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda İsviçre’nin Lugano takımıyla eşleşti Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti
12:23 Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’de Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak
12:14 Tüyleriniz diken diken olacak İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler’in golü Tüyleriniz diken diken olacak! İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler'in golü
11:02 Benzin ve motorine okkalı zam Benzin ve motorine okkalı zam
09:43 Hizbullah’tan İsrail saldırılarına misilleme Askerlerin toplanma alanını vurdular Hizbullah'tan İsrail saldırılarına misilleme! Askerlerin toplanma alanını vurdular
11:59 Fransız bir futbolsever, Arda Güler’i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti
11:17 17 yıllık ihanet Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli
10:28 Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın’dan ilk sahne Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı
09:49 Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı
09:41 Otoyolu cehenneme çeviren kaza Ekipler tam 5 saatte söndürebildi Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Ekipler tam 5 saatte söndürebildi
09:23 Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu yürek yaktı Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu yürek yaktı
08:52 Fatih Terim’den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı Fatih Terim'den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı
08:45 Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale’de yangının ilerlemesi durduruldu Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu
08:38 6 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu 6 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 13:31:51. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de 100. yaşını kutlayan Ferit Fırat'a komşularından sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement