Düzce’de 108 öğrenci hafızlık icazeti aldı

Düzce İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık icazet merasiminde, 15 Temmuz Şehitleri Erkek Kur'an Kursu ile Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitimlerini tamamlayan 108 öğrenciye icazet belgeleri verildi.

Düzce'de hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için tören düzenlendi. Düzce İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 108 öğrenci hafızlık icazet belgelerini aldı. Vali Mehmet Makas, hafızları yetiştiren hocaları ve ailelerini tebrik ederek, "Hafızlar şehri Düzce'mizde 108 evladımız daha hafız oldu. İcazet programlarına katılım sağladık. Kur'an ve sünnet ışığında yetişen nesiller ile aziz milletimiz tekrar ecdadının izinde dünyaya nizam verecek, adaleti ve barışı sağlayacaktır. Bu noktada inancımız tamdır. Rabbim sayılarını artırsın, emek veren hocalarımız, ailelerimiz ve talebelerimiz var olsun" dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ise, "Kur'an'ın aydınlığıyla yetişen, hafızaları kelamullah ile süslenen evlatlarımızın gururuna ortak olduk. Hafızlığını ikmal eden 108 evladımızın hafızlık icazet merasimini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Hem fenni ilimleri hem de ilahi kelamı kalplerine nakşeden evlatlarımızı, onları yetiştiren kıymetli hocalarımızı ve fedakar ailelerimizi tebrik ediyorum. Rabbim evlatlarımızı Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklandırsın, hıfzlarını mübarek, yollarını ve bahtlarını açık eylesin" ifadelerini kullandı.

Programa Vali Mehmet Makas, Mülkiye Başmüfettişi Aziz Yıldırım, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, İl Müftüsü Osman Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer katıldı.