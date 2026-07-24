Düzce'de 112 Farkındalık Faaliyetleri - Son Dakika
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Düzce'de 112 Farkındalık Faaliyetleri

Düzce\'de 112 Farkındalık Faaliyetleri
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Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi, cami ve Kur'an kursu öğrencilerine bilgilendirme etkinliği düzenledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, toplumda farkındalığı artırmak amacıyla Hz. Osman Camii, Fetih Camii ve Yunus Emre Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya gelerek bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Düzce'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru ve etkin kullanımına yönelik farkındalık çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Hz. Osman Camii, Fetih Camii ve Yunus Emre Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere Acil Durum Kılavuzu ile tanıtıcı broşürler dağıtılırken, acil durumlarda tek numara olan 112'nin doğru ve bilinçli kullanımının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Yetkililer, toplumun her kesiminde 112 Acil Çağrı Merkezi bilinirliğini artırmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini belirterek, vatandaşlara "Unutmayın, tek numara hayat kurtarır: 112" çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de 112 Farkındalık Faaliyetleri - Son Dakika

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