Düzce\'de 2026-2027 okul sporları sezonu Bahçeşehir Spor Salonu\'ndaki açılışla başladı

2027 eğitim öğretim yılı okul sporları sezonu, Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

Düzce'de öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak ve okul sporlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen 2026-2027 eğitim öğretim yılı okul sporları sezonu açılış seremonisi, Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapıldı. Yeni sezonun başlangıcını simgeleyen organizasyonla birlikte öğrencilerin farklı spor branşlarında yeteneklerini sergilemelerine ve sportif deneyim kazanmalarına yönelik okul sporları faaliyetleri yeni döneme adım attı. Okul sporları kapsamında gerçekleştirilecek müsabakalarla öğrencilerin fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi, takım ruhunun güçlendirilmesi ve gençlerin spora yönlendirilmesi amaçlanıyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca düzenlenecek okul sporları organizasyonlarının, Düzce'de spor kültürünün yaygınlaşmasına ve genç yeteneklerin keşfedilmesine katkı sağlaması bekleniyor.