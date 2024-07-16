Düzce\'de 25 sporcunun katıldığı sancak koşusu sona erdi

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen, Düzce'de de 25 sporcunun katıldığı sancak koşusu sona erdi. Vali Selçuk Aslan'a Türk Bayrağını Miray Vildan Sakallı verdi.

81 ilde olduğu gibi Düzce'de de 25 sporcunun katılımıyla 15Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu yapıldı. Sporcular sancağı Anıtpark Meydanı'na ulaştırıldılar. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve milletimizin sarsılmaz iradesini simgeleyen Türk Bayrağı'nı Miray Vildan Sakallı Vali Aslan'a teslim etti. - DÜZCE