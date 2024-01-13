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Düzce'de 26 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Düzce'de 26 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı. Cumayeri ilçesinde 5, Gölyaka ilçesinde 6, Kaynaşlı ilçesinde 9 ve Yığılca ilçesinde 6 köy yolu karla kapanmıştır. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, 20 iş makinesi ve 45 personel ile kapanan yolların trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Düzce\'de 26 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
13.01.2024 - 17:10,
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Düzce'de 26 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

DÜZCE - Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı Düzce'nin yüksek köylerinde de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce'de kar yağışı köy yollarını kapadı. Gece başlayan ve sabaha kadar ara ara etkili devam eden kar nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.

Cumayeri ilçesinde 5, Gölyaka ilçesinde 6, Kaynaşlı ilçesinde 9 ve Yığılca ilçesinde 6 köy olmak üzere 26 köy yolu kapandı.

Düzce İl Özel İdaresine ait 20 iş makinesi 45 personel karla kapanan yolların tekrar trafiğe açılması için uğraş veriyorlar.

Kaynak: İHA
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