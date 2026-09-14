Düzce\'de 75 bin öğrenci ilk ders ziliyle ders başı yaptı

2027 eğitim öğretim yılı Vali Mehmet Makas'ın çaldığı ilk ders ziliyle başladı. Düzce'de yeni eğitim öğretim döneminde 400'den fazla okulda 75 bin öğrenci çalan ders ziliyle birlikte ders başı yaptı.

Düzce'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Düzce'de binlerce öğrenci ilk ders zilinin çalması ile birlikte ders başı yaptı. Uzun bir yaz tatilinin ardından il genelinde 75 bin 523 öğrenci ve 5 bin 703 öğretmen 400'den fazla okulun yolunu tuttu. Düzce TOKİ Paşaormanı İlkokulu'nda düzenlenen programa Vali Mehmet Makas, Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kılınç, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, veliler katıldı.

"Dünyaya hayırlı insanlar olacaksınız"

Vali Mehmet Makas yeni eğitim öğretim yılının hayırlar getirmesini temenni ederek, "Düzce'mizde 400 küsur okulumuzda 75 bin öğrencimize hoş geldiniz diyoruz. Evlatlarımızı emanet olarak aldık ve en iyi şekilde yetiştirmeye çalışacağız. Devlet bu okullarda en özel şekilde evlatlarımıza hizmet etmeye çalışıyor. Devlet en fazla payı Milli Eğitim'e harcıyor. Miniklere çok büyük görevler düşüyor. Önce ailesine sonra vatanına sonra da dünyaya hayırlı insanlar olacaksınız. Öğretmen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Akranlarıyla yarışıp devletin öğretmeni olmuştur. Milli ve manevi değerlerle yoğurulmuş evlatlar. Bütün velilerimize tavsiye ediyorum çocuklarımızı ekranlara gömmeyin" dedi.

"Her şeyi daha iyi hale getirmiş olacağız"

Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, eğitimin önemine vurgu yaparak, "Bugün ilk ders temamız kardeşlik. Parlayan bir yıldız gibi doğan ülkemizi güneşe çevireceğimize inanıyorum. Kardeşliği öğrenirsek hem gündelik yaşamda her şeyi daha iyi hale getirmiş olacağız. Kardeşlik kelime gibi görünüyor ama istediğin şeyi kendinden önce kardeşin için istemek, yediğini paylaşmak, iyiliği çoğaltmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda ise Vali Makas öğrenciler ile birlikte ders zilini çalarak yeni eğitim öğretim yılını başlattı.