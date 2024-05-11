Düzce\'de Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Toplantısı Gerçekleştirildi

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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından koordine edilen Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi 14. Bölge 13. ASKOM toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Konferans Salonunda Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya Düzce'de görev yapan sağlık yöneticilerinin yanı sıra Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü ile Kocaeli ve Sakarya illerinin acil sağlık hizmetlerinden sorumlu sağlık yöneticileri ile hastane başhekimleri katıldı.

Toplantının sunumu Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Halit Berk Çanga tarafından gerçekleştirildi.

Toplantıda 14. bölge olarak adlandırılan Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerindeki acil sağlık hizmetlerindeki verimlilik, sağlık tesisleri ve iller arası hasta sevklerinin koordinasyonu ve yaşanan aksaklıklar ile çözüm önerileri, hastanelerin yatak kapasitesi ve doluluk oranları, yoğum bakım yatak sayıları, hastanelerde verilen özellikli sağlık hizmetleri ve personel durumu gibi konular sağlık idarecileri tarafından detaylı olarak ele alındı ve gerekli planlamalar oluşturuldu.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, öneri görüş ve katkılarından dolayı tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti. Karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı toplantı, hizmetlerin verimliliğini arttırmak amacıyla alınan kararların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı. - DÜZCE