Saatlerce ağaçta bekledi, duyarlı vatandaşın çağrısıyla kurtarıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çay Mahallesi'nde dün geceden beri bir ağaçta mahsur kalan yavru kedi, duyarlı vatandaş Özdemir Keser'in yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle sağ salim kurtarıldı.

Düzce'nin Çay Mahallesi Muhtarlığı arkasında bulunan evin bahçesindeki ağaçta dün geceden bu yana mahsur kalan yavru kediyi fark eden Özdemir Keser, hayvanı kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Uzun süre devam eden çabalarına rağmen yavru kediyi bulunduğu yerden indiremeyen Keser, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ağaca çıkarak mahsur kalan yavru kediyi güvenli bir şekilde kurtardı.

Ağaçtan indirilen ve sağlıklı olduğu gözlenen yaramaz kedi kutuya konulurken bir anda fırlayarak gözden kayboldu.

Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine hızlı müdahale için teşekkür etti. - DÜZCE