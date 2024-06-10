Düzce'de Ahşap Hediyelikler Sergilenmeye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'de Ahşap Hediyelikler Sergilenmeye Başladı

Düzce'de el sanatları eğitim merkezi müdürlüğünde yapılan ahşap hediyelikler Anıtpark meydanında sergilenmeye başladı. Düzce'de ormanlık alanların çokluğu sebebi ile bir çok kişi ahşap ürünlerine ilgi odağı oluşturdu. Ahşap ürünler Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi'nde hediyeliğe dönüştürüldü. Ahşap Hediyelik eşyalar Anıtpark meydanında sergilenmeye başladı. Düzce Valisi Selçuk Aslan da sergiye katıldı ve kursiyerleri tebrik etti.

10.06.2024 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de el sanatları eğitim merkezi müdürlüğünde yapılan ahşap hediyelikler Anıtpark meydanında sergilenmeye başladı.

Düzce'de ormanlık alanların çokluğu sebebi ile bir çok kişi ahşap ürünlerine ilgi odağı oluşturdu. Teknoloji ile birleşen Ahşap ürünler Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi'nde hediyeliğe dönüştürüldü. Son dönemlerde dikkat çeken meslek sonrasında yapılan Ahşap Hediyelik eşyalar Anıtpark meydanında sergilenmeye başladı. Düzce Valisi Selçuk Aslan'da Düzce'de üretimi yapılan ahşap hediyelik eşyaların sergisine katılım sağladı. Vali Aslan, titizlikle üretilen el emeği, göz nuru eserlerin sahibi kursiyerleri tebrik etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Selçuk Aslan, Düzce, Sanat, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Ahşap Hediyelikler Sergilenmeye Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı Listede İstanbul ve Antalya da var Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı! Listede İstanbul ve Antalya da var
11:15 2’si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
12:07 Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu Askerler, el tetikte nöbet tutuyor Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu! Askerler, el tetikte nöbet tutuyor
11:45 Borsa İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların işlemleri için son gün Borsa İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların işlemleri için son gün
11:43 Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 12:30:10. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Ahşap Hediyelikler Sergilenmeye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement