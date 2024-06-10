Düzce'de Ahşap Hediyelikler Sergilenmeye Başladı

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Düzce'de el sanatları eğitim merkezi müdürlüğünde yapılan ahşap hediyelikler Anıtpark meydanında sergilenmeye başladı.

Düzce'de ormanlık alanların çokluğu sebebi ile bir çok kişi ahşap ürünlerine ilgi odağı oluşturdu. Teknoloji ile birleşen Ahşap ürünler Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi'nde hediyeliğe dönüştürüldü. Son dönemlerde dikkat çeken meslek sonrasında yapılan Ahşap Hediyelik eşyalar Anıtpark meydanında sergilenmeye başladı. Düzce Valisi Selçuk Aslan'da Düzce'de üretimi yapılan ahşap hediyelik eşyaların sergisine katılım sağladı. Vali Aslan, titizlikle üretilen el emeği, göz nuru eserlerin sahibi kursiyerleri tebrik etti. - DÜZCE