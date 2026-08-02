Düzce'de Aromatik Bitkilere Destek - Son Dakika
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Düzce'de Aromatik Bitkilere Destek

Düzce\'de Aromatik Bitkilere Destek
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Esra Uzun, Gezgin Bitkici'yi ziyaret ederek tıbbi bitkilerin ekonomiye katkısını değerlendirdi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, tıbbi ve aromatik bitkiler alanında faaliyet gösteren Gezgin Bitkici işletmesini ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Görüşmede katma değerli üretim, markalaşma ve kadın girişimciliğinin kırsal kalkınmadaki rolü ele alındı.

Düzce'de tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen katma değerli ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, il genelinde faaliyet gösteren Gezgin Bitkici işletmesinde incelemelerde bulundu.

İşletme sahibi Sevil Gürsoy Düzgün ile bir araya gelen İl Müdürü Uzun, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminden işlenmesine, markalaşma süreçlerinden pazarlamaya kadar yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ziyarette işletmenin üretim kapasitesi ve katma değer oluşturan ürünleri de değerlendirildi.

Görüşmede, tıbbi ve aromatik bitkilerin ekonomiye kazandırılması, yerel üretimin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması konuları öne çıktı. Ayrıca kırsal kalkınmada kadın girişimciliğinin önemi vurgulanırken, kadın üreticilerin tarımsal üretime sağladığı katkılar değerlendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce'de tarımsal üretime değer katan girişimcilerin desteklenmeye devam edeceğini belirterek, yerel ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin hem üreticilere hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

İşletme sahibi Sevil Gürsoy Düzgün ise tıbbi ve aromatik bitkiler alanındaki çalışmalarını geliştirerek Düzce'nin doğal zenginliklerini yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Esra Uzun, Ekonomi, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Aromatik Bitkilere Destek - Son Dakika

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