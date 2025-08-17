Düzce'de Asar Kemerpark'ta Sinema Geceleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Düzce'de Asar Kemerpark'ta Sinema Geceleri Devam Ediyor

Düzce\'de Asar Kemerpark\'ta Sinema Geceleri Devam Ediyor
17.08.2025 11:56  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi tarafından yapılan Asar Kemerpark'ta düzenlenen sinema gecelerinde Türk Sineması'nın nostaljik filmleri gösteriliyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte film izledi.

Düzce (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından Asar Deresi üzerine yapılan köprü ve sosyal alanların yer aldığı Asar Kemerpark'ta yaz aylarında düzenlenen sinem geceleri devam ediyor.

Düzce kent merkezinin ortasından geçen Asar Deresi'nin cazibesini arttırmak için Düzce Belediye tarafından yapılan Asar Kemerpark'ta sosyal etkinlikler hız kesmiyor. Asar akşamları kapsamında Türk Sineması'nın nostaljik filmleri gösterime sunuluyor. Vatandaşlar aileleri birlikte film izlemeye geliyorlar.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve eşi Onur Özlü de son düzenlenen sinema etkinliğine katılarak vatandaşlarla film izlediler. Başkan Özlü, vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sosyal olarak isteklerini sordu. Asar Kemerpark'ta film gösterimlerinin devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Düzce Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Faruk Özlü, Sinema, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Asar Kemerpark'ta Sinema Geceleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
11:45
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon Evden neler çıktı neler
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 11:59:32. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Asar Kemerpark'ta Sinema Geceleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.