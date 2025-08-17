Düzce\'de Asar Kemerpark\'ta Sinema Geceleri Devam Ediyor

Düzce (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından Asar Deresi üzerine yapılan köprü ve sosyal alanların yer aldığı Asar Kemerpark'ta yaz aylarında düzenlenen sinem geceleri devam ediyor.

Düzce kent merkezinin ortasından geçen Asar Deresi'nin cazibesini arttırmak için Düzce Belediye tarafından yapılan Asar Kemerpark'ta sosyal etkinlikler hız kesmiyor. Asar akşamları kapsamında Türk Sineması'nın nostaljik filmleri gösterime sunuluyor. Vatandaşlar aileleri birlikte film izlemeye geliyorlar.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve eşi Onur Özlü de son düzenlenen sinema etkinliğine katılarak vatandaşlarla film izlediler. Başkan Özlü, vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sosyal olarak isteklerini sordu. Asar Kemerpark'ta film gösterimlerinin devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE