Ata tohumu kuşakları buluşturdu - Son Dakika
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Ata tohumu kuşakları buluşturdu

Ata tohumu kuşakları buluşturdu
11.06.2026 10:00  Güncelleme: 10:04
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Düzce Belediyesi Tarım Akademisi'nde ata tohumundan elde edilen fideler, Alzheimer hastaları ve huzurevi sakinleri tarafından toprakla buluşturuldu. Etkinlik, hem ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasını hem de yaşlı bireylerin fiziksel ve sosyal aktivitelere katılımını hedefliyor.

Düzce Belediyesi Tarım Akademisi'nde ata tohumundan elde edilen fideler, Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi ile Neriman Çilingir Huzurevi'nde yaşlılar tarafından toprakla buluşturuldu.

Düzce Belediyesi, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla örnek projeler uygulamaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Tarım Akademisi'nde ata tohumlarından üretilen sebze fideleri, Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi ve Neriman Çilingir Huzurevi sakinleri tarafından toprakla buluşturuldu. Hem ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak hem de yaşlı bireylerle anlamlı bir sosyal çalışma gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk, yaşlılarla birlikte fide dikimine katıldı. Öztürk yaptığı açıklamada, "Bugün çok kıymetli büyüklerimize misafir olduk. Özellikle yaşlı bireylerimiz için fide dikimi ve bahçecilik faaliyetlerinin fiziksel hareketliliği desteklediğini, el-göz koordinasyonuna katkı sağladığını ve kendilerini üretken hissetmelerini sağladığını biliyoruz. Bu yüzden bugün kendileri ile güzel bir etkinlik yapmak için buluştuk. Tarım Akademimizde yetiştirdiğimiz ata tohumlarını ise yalnızca bir tarımsal miras olarak değil, kültürel değerlerimizin ve geçmişten gelen bilgi birikimimizin taşıyıcısı olarak görüyoruz. Büyüklerimizin çocukluk ve gençlik yıllarında tanıdığı yerel çeşitlerin yeniden toprakla buluşması, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kurulmasına vesile olacak" dedi.

İlk olarak Neriman Çilingir Huzurevi sakinleri ile bir araya gelen Tarım Akademisi heyeti, ziraat mühendisi nezaretinde fideleri toprakla buluşturdu. Daha sonra Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakımevi hastalarını ziyaret eden heyet, hobi bahçesinde bulunan alana ata tohumu sebze fidelerini dikerek etkinliği tamamladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Kültür Sanat, Tarım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ata tohumu kuşakları buluşturdu - Son Dakika

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