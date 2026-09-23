Düzce\'de atıl eski Sağlık Meslek Lisesi için huzurevi projesi hazırlanacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, özellikle mahalle toplantılarında gündeme gelen konulara ilişkin vakit kaybetmeksizin harekete geçerek sahada çözüm üretmeye devam ediyor. Yeşiltepe Mahallesindeki eski Sağlık Meslek Lisesi'ne giden Başkan Özlü, atıl vaziyetteki yapı için, "Burayı ya kullanıma hazır hale getireceğiz, ya da yıkacağız. Şehrin yaşam alanında böyle bir atıl görüntüye müsaade edemeyiz" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Yeşiltepe Mahalle sohbetlerinde gündeme gelen eski Sağlık Meslek Lisesi binasının atıl durumuna müdahale etmek için kolları sıvadı. Mahalle sakinlerine binanın kullanıma kazandırılması için gereken her şeyi yapacağı sözünü veren Başkan Özlü, sahada ilgili kurum müdürleri ve başkan yardımcıları ile bir araya geldi. Yeşiltepe Mahallesinde bulunan atıl binadan iki hafta önce karot örneği alındığı ve depreme dayanıklılık tespit çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaşan Başkan Özlü, kurum temsilcilerine bina için önerilerini sordu.

Huzurevi için proje hazırlanacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın standartlarına uygun şekilde bir huzurevi inşa edilmesi için yapının uygun olduğu kararına varan heyet, ziyaret sırasında katları da gezerek hazırlanacak proje için fikir alışverişinde bulundu. Burada Eski Sağlık Meslek Lisesi binasının geçmişten bugüne uzanan durumundan bahseden Başkan Özlü, "Bu bina aslında Sağlık Bakanlığı'na ait. Daha önce farklı kurumlara tahsis edildi ama mesafe kat edilemedi. Mahalle sakinlerimiz bizden burası için çözüm istedi, elbette elimizden geleni yapacağız. Bu şehirde her şey bize kalıyor. Burası ya olacak ya yıkılacak" ifadelerini kullanarak, yapının ekonomiye ve hizmete yeniden kazandırılması konusunda kararlılığını ortaya koydu.

"Bu atıllığı yaşam alanında kabul edemeyiz"

Deprem sonrası inşa edilen binanın sağlam olduğunu ifade eden Başkan Özlü, madde bağımlılarının uğrak noktası haline gelen yapı hakkında şunları söyledi:

"Burası depremden sonra yapılan bir yapı. Atıl kalan bu yapıda madde bağımlıları tehlike oluşturuyor. Bu atıllığı yaşam alanında kabul edemeyiz. Bir dönem Halk Sağlığı Laboratuvarı olarak kullanılmış. Burası ne olursa işe yarar diye sormamız lazım. Biz ikinci sınıf bir iş yapamayız, biz buraya girdiğimiz zaman her şey mükemmel olacak. Her yeri düzenleyeceğiz, yenileyeceğiz."

Bakanlıktan bütçe talep edilecek

Söz konusu binanın yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi için hazırlanacak proje eşliğinde Ankara'ya gideceğini söyleyen Başkan Özlü, proje için bakanlıktan ödenek talep edeceğini belirterek "Bu konuda da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'müzle iş birliği halinde çalışacağız. Burası huzurevi yapmaya uygun bir yer. Düzce'de üç tane huzurevi var, bu da dördüncü olsun. Ancak burası daha çok bakıma ihtiyacı olan yaşlılar için rehabilitasyon merkezi şeklinde düzenlenecek. Bakım merkezlerine gelecekte daha fazla ihtiyaç olacak bu konuda bir çalışma yapacağız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız ile görüşeceğiz ve burayı şehrimize kazandırmak için bütçe talebinde bulunacağız" dedi.