Düzce'de atıl eski Sağlık Meslek Lisesi için huzurevi projesi hazırlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de atıl eski Sağlık Meslek Lisesi için huzurevi projesi hazırlanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce\'de atıl eski Sağlık Meslek Lisesi için huzurevi projesi hazırlanacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki atıl eski Sağlık Meslek Lisesi için harekete geçti. Bina için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı standartlarına uygun huzurevi projesi hazırlanacak; Özlü proje için bakanlıktan bütçe isteyecek.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, özellikle mahalle toplantılarında gündeme gelen konulara ilişkin vakit kaybetmeksizin harekete geçerek sahada çözüm üretmeye devam ediyor. Yeşiltepe Mahallesindeki eski Sağlık Meslek Lisesi'ne giden Başkan Özlü, atıl vaziyetteki yapı için, "Burayı ya kullanıma hazır hale getireceğiz, ya da yıkacağız. Şehrin yaşam alanında böyle bir atıl görüntüye müsaade edemeyiz" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Yeşiltepe Mahalle sohbetlerinde gündeme gelen eski Sağlık Meslek Lisesi binasının atıl durumuna müdahale etmek için kolları sıvadı. Mahalle sakinlerine binanın kullanıma kazandırılması için gereken her şeyi yapacağı sözünü veren Başkan Özlü, sahada ilgili kurum müdürleri ve başkan yardımcıları ile bir araya geldi. Yeşiltepe Mahallesinde bulunan atıl binadan iki hafta önce karot örneği alındığı ve depreme dayanıklılık tespit çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaşan Başkan Özlü, kurum temsilcilerine bina için önerilerini sordu.

Huzurevi için proje hazırlanacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın standartlarına uygun şekilde bir huzurevi inşa edilmesi için yapının uygun olduğu kararına varan heyet, ziyaret sırasında katları da gezerek hazırlanacak proje için fikir alışverişinde bulundu. Burada Eski Sağlık Meslek Lisesi binasının geçmişten bugüne uzanan durumundan bahseden Başkan Özlü, "Bu bina aslında Sağlık Bakanlığı'na ait. Daha önce farklı kurumlara tahsis edildi ama mesafe kat edilemedi. Mahalle sakinlerimiz bizden burası için çözüm istedi, elbette elimizden geleni yapacağız. Bu şehirde her şey bize kalıyor. Burası ya olacak ya yıkılacak" ifadelerini kullanarak, yapının ekonomiye ve hizmete yeniden kazandırılması konusunda kararlılığını ortaya koydu.

"Bu atıllığı yaşam alanında kabul edemeyiz"

Deprem sonrası inşa edilen binanın sağlam olduğunu ifade eden Başkan Özlü, madde bağımlılarının uğrak noktası haline gelen yapı hakkında şunları söyledi:

"Burası depremden sonra yapılan bir yapı. Atıl kalan bu yapıda madde bağımlıları tehlike oluşturuyor. Bu atıllığı yaşam alanında kabul edemeyiz. Bir dönem Halk Sağlığı Laboratuvarı olarak kullanılmış. Burası ne olursa işe yarar diye sormamız lazım. Biz ikinci sınıf bir iş yapamayız, biz buraya girdiğimiz zaman her şey mükemmel olacak. Her yeri düzenleyeceğiz, yenileyeceğiz."

Bakanlıktan bütçe talep edilecek

Söz konusu binanın yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi için hazırlanacak proje eşliğinde Ankara'ya gideceğini söyleyen Başkan Özlü, proje için bakanlıktan ödenek talep edeceğini belirterek "Bu konuda da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'müzle iş birliği halinde çalışacağız. Burası huzurevi yapmaya uygun bir yer. Düzce'de üç tane huzurevi var, bu da dördüncü olsun. Ancak burası daha çok bakıma ihtiyacı olan yaşlılar için rehabilitasyon merkezi şeklinde düzenlenecek. Bakım merkezlerine gelecekte daha fazla ihtiyaç olacak bu konuda bir çalışma yapacağız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız ile görüşeceğiz ve burayı şehrimize kazandırmak için bütçe talebinde bulunacağız" dedi.

Kaynak: İHA
Aile Ve Sosyal Politikalar BakanlığıDüzce BelediyesiYerel HaberlerMeslek LisesiFaruk ÖzlüGüncelDüzceYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Adana’daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı Yaşar Akman’ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı Adana'daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı! Yaşar Akman'ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı
Nazilli’nin 66 yıllık İlçe Stadı’nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek Nazilli'nin 66 yıllık İlçe Stadı'nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Yenişehir’de silahlar konuştu Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi Yenişehir'de silahlar konuştu! Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Türkiye’de soygun yapıp ülkelerine döndüler İki kadının hırsızlık anı kamerada Türkiye'de soygun yapıp ülkelerine döndüler! İki kadının hırsızlık anı kamerada
10:39
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi
10:34
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü Feryatları ortalığı inletti ama...
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
10:33
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı 20 milyon dolarlık yatırım
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırım
10:09
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti Mehmet Çakmak gözaltına alındı
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı
09:55
Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta görüntülendi Miras sorusuna bakın ne dedi
Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi
09:02
Erdoğan’ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 10:55:33. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de atıl eski Sağlık Meslek Lisesi için huzurevi projesi hazırlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement