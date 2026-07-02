Başkan Özlü: "Biz seçimden seçime değil, her zaman sizinleyiz" - Son Dakika
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Başkan Özlü: "Biz seçimden seçime değil, her zaman sizinleyiz"

Başkan Özlü: "Biz seçimden seçime değil, her zaman sizinleyiz"
02.07.2026 14:23  Güncelleme: 14:31
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Körpeşler Mahallesi'nde düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Özlü, altyapı ve asfalt çalışmaları hakkında bilgi verirken, 100 projeden 40'ını tamamladıklarını açıkladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından başlatılan "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantılarının 7'ncisi Körpeşler Mahallesi'nde yapıldı. Özlü, "Sizlerin dertleri, sorunları, istekleri, talepleri bizim ana görevimiz. Bu bilinç ve şuurla çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Başkan Faruk Özlü, Körpeşler Mahallesi'nde vatandaşla buluştu. Toplantıda vatandaşlara hitap eden Faruk Özlü, belediyecilik anlayışlarının halkın ayağına gitmek üzerine kurulu olduğunu belirterek, klasik halk günü uygulamaları yerine mahallelerde vatandaşlarla birebir buluştuklarını söyledi.

2019 yılından bu yana mahalle toplantılarını sürdürdüklerini ifade eden Özlü, AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı ile bu toplantıları sürdürdüklerini kaydetti. Düzce'de 64 mahalle bulunduğunu hatırlatan Özlü, geçen ay altı mahallede toplantı gerçekleştirdiklerini, ancak hedeflerinin tüm mahallelerde vatandaşlarla buluşmak olduğunu dile getirdi.

"Biz seçimden seçime değil her zaman"

Mahalle toplantılarının seçim odaklı olmadığını vurgulayan Başkan Faruk Özlü, "Yakın zamanda herhangi bir seçim yok. Genellikle bu tür toplantılar seçim dönemlerinde yapılır. Ama biz seçimden seçime değil, her zaman sizlerin içindeyiz. Biz seçimden seçime gelmeyiz, her zaman geliriz. Sizlerden aldığımız yetkiyle günde 16 saat çalışıyoruz" dedi.

Düzce Belediyesi'nin yürüttüğü projelerin kapsamına dikkat çeken Özlü, şehir genelinde içme suyu altyapısının yenilendiğini, asfalt çalışmalarının ise kısa süre içerisinde başlayacağını açıkladı. Görev süresi sona ermeden Düzce'deki tüm cadde ve sokakları asfaltlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Özlü, ilk etap için belediye bütçesinden yaklaşık 500 milyon liralık kaynak ayrıldığını, ihale sürecinin tamamlandığını ve ikinci 500 milyon liralık finansmanın da hazır olduğunu söyledi.

Konuşmasında seçim öncesinde kamuoyuna açıkladığı 100 projeye de değinen Başkan Özlü, geçen iki yılı aşkın sürede projelerin 40'ını tamamladıklarını, kalan 60 proje için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Toplantının sonunda mahalle sakinlerine seslenen Başkan Özlü, "Şundan emin olun bizim bütün işimiz gücümüz Düzce. Sizlerin dertleri, sorunları, istekleri, talepleri bizim ana işimiz. Bizim yapmak zorunda olduğumuzu hissettiğimiz ana görevlerimiz. Bu bilinç ve şuurla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz sizleri dinlemeye geldik. Sizler soracaksınız, biz cevaplandıracağız" ifadelerini kullandı.

Program, vatandaşların mahallelerine ilişkin talep ve önerilerini dile getirmesi, ilgili birim müdürleri ve Faruk Özlü'nün soruları tek tek yanıtlamasının ardından sona erdi.

Program kapsamında Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü vatandaşlara ve çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu. Çocuklara yönelik ise Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü sportif etkinlikler, Çocuk Üniversitesi ile boyama etkinlikleri gerçekleştirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özlü: 'Biz seçimden seçime değil, her zaman sizinleyiz' - Son Dakika

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