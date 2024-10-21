Düzce'de Botanik Bahçesi Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'de Botanik Bahçesi Ziyareti

Düzce\'de Botanik Bahçesi Ziyareti

Düzce 23 Nisan İlkokulu öğrencileri, DÜSTİBAM Botanik Bahçesi'ni gezdi, bitkileri öğrendi.

21.10.2024 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSTİBAM) Botanik Bahçesi'ni ziyaret etmek üzere Düzce 23 Nisan İlkokulu'ndan 40 öğrenci ve öğretmenleri geldi.

DÜSTİBAM Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy'un hazırladığı sunum ve Orman Fakültesi Arş. Gör. Tuba Gül Doğan'ın anlatımıyla gerçekleşen ziyarette; Düzce Üniversitesi'nin Botanik Bahçesi bölümleri, müzesi ve bahçeleri gezildi. İlkokul öğrencilerinin bitkileri ve çiçekleri yakından görme, tanıma ve keşfetme imkanının oluştuğu gezide; Prof. Dr. Necmi Aksoy öğrencilere Botanik Bahçesi hakkında genel bilgilendirmede bulunurken, Arş. Gör. Tuba Gül Doğan ise Botanik Bahçesi'nde gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsetti. Botanik Bahçesi'nde çeşitli bitkilerin yer aldığını ve aynı zamanda fosilleşmiş bitkilerin de bulunduğunu belirtti.

DÜSTİBAM tarafından hayata geçirilmiş olan Botanik Bahçesinin Batı Karadeniz Bölgesinin ilk botanik bahçesi olma özelliğine sahip olduğu da vurgulandı. İlkokul öğrencilerine çeşitli bilmeceler sorulduğu etkinlik hem eğlenceli hem de eğitici bir gezi fırsatı sağladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, 23 Nisan, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Botanik Bahçesi Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
21:10 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
10:35 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek İşte konuşulan isimler FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
10:33 Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:46 Bankacılıkta iki dev birleşiyor Bankacılıkta iki dev birleşiyor
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 08:25:11. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Botanik Bahçesi Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.