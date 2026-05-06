Düzce'de Deprem Bilinci Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Deprem Bilinci Etkinliği

Düzce\'de Deprem Bilinci Etkinliği
06.05.2026 01:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi, deprem bilinci için Bilim Kafe etkinliği düzenledi, toplumsal farkındalık artırıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Arslan, Düzce'nin kat sınırlaması, hasarlı binaların güçlendirilmesi ve depreme dayanıklı binaların oluşturulması noktasında depreme karşı oldukça güçlü olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve örnek bilim toplum buluşmalarına dönüşen Bilim Kafe etkinliğinde, deprem bilinci konusu ele alınarak toplumsal farkındalık oluşturuldu.

Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen Bilim Kafe'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Gör. Duygu Özdemir Cömert, Bilim Kafe etkinlikleriyle bilimin sadece akademik alanlarda değil, hayatın tam merkezinde, toplumla iç içe bir şekilde konuşulmasını amaçladıklarını ifade ederek "Çünkü biliyoruz ki bilim, ancak paylaşıldıkça güçlenir; bilgi, ancak topluma ulaştıkça gerçek değerini bulur" şeklinde konuştu.

Depremi yalnızca afet anında değil, öncesiyle, hazırlığıyla ve bilinç düzeyiyle ele almanın büyük önem taşıdığını belirten Cömert, güvenli şehirler inşa etmenin sağlam yarınlara ulaşmada en temel adımlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Arslan, "Güvenli Şehirler, Sağlam Yarınlar: Deprem Bilinci" adlı sunumuna, depremin ülkemizin bir gerçeği olduğunu hatırlatarak başladı. Ülkemizin yüzde 90'ının deprem tehlikesi altında olduğunu ve ülkemizde 4-7 arasında deprem üreten fayların bulunduğunu belirten Arslan, Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak her yıl 12 Kasım'da çalıştaylar düzenlediklerini ve halkın deprem bilincini artıracak çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Deprem etkilerini minimuma indirmenin yolunun, depreme dayanıklı yapı tasarımına uygun binalar yapmaktan geçtiğinin altını çizen Prof. Dr. Arslan, depremin bir doğa olayı olduğunu, can ve mal kaybına sebep olduğunda afete dönüştüğüne işaret etti. Deprem olmadan önce yaşadığımız binanın depreme dayanaklı olup olmadığının araştırılması gerektiğini dile getiren Arslan, Düzce'nin kat sınırlaması, hasarlı binaların güçlendirilmesi ve depreme dayanıklı binaların oluşturulması noktasında depreme karşı oldukça güçlü olduğunu vurguladı.

Yönetmeliğe uygun ve denetimden geçen binaların yıkılmasının oldukça zor olduğunu ifade eden Arslan, temel ilkelerini yapının toptan göçmemesi ve insanı öldürmemesi şeklinde açıkladı. İyi zemine çok katlı, kötü zemine az katlı bina yapılmasının öneme değinen Arslan, katılımcıların sorularını yanıtlayarak sözlerini sonlandırdı.

Bilim Kafe, Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert tarafından Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Arslan'a teşekkür belgesi takdim edilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Deprem Bilinci Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:40:16. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Deprem Bilinci Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.