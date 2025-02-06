Düzce\'de Deprem Şehitleri Anıldı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar edilen dualarla anıldı.

Deprem felaketinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Düzce Valiliği Cedidiye Camisi'nde anma programı düzenlendi. Öğle namazı öncesi düzenlenen anma programına çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra depremde vefat edenler için Mevlid-i Şerif okundu dualarla anıldı.

Programa katılan Vali Selçuk Aslan, "Depremde vefat eden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, milletimize bir daha böyle acılar yaşanmamasını diliyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE