Başkan Faruk Özlü yeniden başkan seçildi

16.05.2026 15:13  Güncelleme: 15:14
Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği (DİKAB) Meclisi toplantısında, Birlik Başkanlığına yeniden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü seçildi. Toplantıda ayrıca başkan vekilleri, katip üye, encümen ve komisyon üyelikleri belirlenirken, katı atık bertarafı ve sokak hayvanları konuları görüşüldü.

Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği (DİKAB) Meclisi, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında gerçekleştirildi. Görev dağılımının yapıldığı toplantıda, Birlik Başkanlığına yeniden Başkan Özlü seçildi.

Düzce Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen DİKAB Meclis toplantısına, birliğe üye belediyelerin ve özel idarenin temsilcileri katılım sağladı. Başkan Faruk Özlü başkanlığında yapılan toplantıda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından seçimlere geçildi. Yapılan gizli oylamada, DİKAB Başkanlığı'na Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü getirilirken, Düzce İl Genel Meclisi Üyesi Şükrü Sert Meclis 1. Başkan Vekili, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak Meclis 2. Başkan Vekili seçildi. Katip üye, birlik encümeni ve komisyon üyeliği seçimlerinin de yapıldığı meclis toplantısında, birliğin faaliyet alanlarında yer alan katı atıkların bertarafı ile başıboş ve sahipsiz sokak hayvanları konusunda yapılan ve yapılacak çalışmalar görüşüldü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Belediye, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

