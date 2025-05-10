Düzce\'de Döner İzdihamı: 1 TL Fırsatı

Düzce'de bir restoran, açılışa özel olarak tavuk döner ve ayranı 1 TL yapınca izdihama neden oldu.

Düzce'de İstanbul Caddesi üzerinde tavuk döner restoranı açıldı. Açılışa özel olarak döner ve ayrını 1 TL'ye satıldı. Tavuk dönerin fiyatını duyan vatandaşlar restoran önünde izdihama neden oldu. Çalışanların seferber olduğu izdihamda 1 TL'yi verenler tavuk dönerlerine kavuşurken almak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

İşletme sahibi Fatih Kerim Cab, açılışa özel herkes dönerden yesin diye 1 TL'ye döner ayran sattıklarını belirterek, "Döner ayran 1 TL içine birde sevgimizi katıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine yapacağız. Vatandaşlardan gelen talepti. Bizde yaptık. Yoğun bir kalabalık var. Yetiştirmekte zorlanıyoruz. Aslında daha tedarikli başladık. Öncesinde hazırlıklarımızı yapmıştık. Ama yine yetişmedi" dedi.

Döner ayran almayı başarabilen vatandaşlar ise "Ucuzdu aldık. Alması biraz zor oluyor ama başardık. 1 TL çok ucuzdu" dediler.

Bazı vatandaşlar ise poşetleri doldurarak restorandan ayrıldı. - DÜZCE