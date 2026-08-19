Düzce'de Etkili Hutbe Yarışması Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Etkili Hutbe Yarışması Yapıldı

Düzce\'de Etkili Hutbe Yarışması Yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet'ten düzenlenen yarışmanın 10. Bölge Finali'nde Mehmet Kaan Karaköse birinci oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Etkili Hutbe Sunumu Yarışması'nın 10. Bölge Finali, Düzce'de yapıldı.

Düzce İl Müftülüğü ev sahipliğinde Merkez Cedidiye Camii'nde düzenlenen yarışmada, 9 ilin birincileri etkili hutbe sunumu yapmak için yarıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Musa Coşkun'un komisyon başkanlığını yaptığı yarışmada dereceye giren isimler belli oldu. Yarışmada Zonguldak'tan Mehmet Kaan Karaköse birinci, Düzce'den Murat Tekin ikinci, Amasya'dan Ahmet Hamdi Demir ise üçüncü oldu.

Yarışmaya katılan din görevlilerine teşekkür eden Düzce İl Müftü Vekili Mustafa Yeşilorman, bölge finalinde birinci olan Mehmet Kaan Karaköse'ye Türkiye finalinde başarılar diledi.

Düzce'de gerçekleştirilen bölge finalinin ardından yarışmanın Türkiye finaline katılacak isim de belirlenmiş oldu.

Kaynak: İHA

Mehmet Kaan, Kültür, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Etkili Hutbe Yarışması Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait
Muhittin Böcek’e yeni iddianame: 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi Muhittin Böcek'e yeni iddianame: 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi
Türkiye’den İsrail’in Ebu Zuhur saldırısına kınama Türkiye'den İsrail'in Ebu Zuhur saldırısına kınama
Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı
Galatasaray Barış Alper Yılmaz’ın bonservisini belirledi Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi
TFF’ye meydan okumuştu PFDK’dan Mahmut Uslu’ya kötü haber TFF'ye meydan okumuştu! PFDK'dan Mahmut Uslu'ya kötü haber

15:09
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Takımın golcüsü Premier Lig’e gitti
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti
15:04
Galatasaray’da deprem Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi
Galatasaray'da deprem! Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi
14:42
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
14:35
İsrail’in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas
İsrail'in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas
14:24
Şanlıurfa’yı ayağa kaldıran sözler O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
14:01
Alihan Kuriş’in ’gizli hat’ oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış
Alihan Kuriş'in 'gizli hat' oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 15:23:55. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Etkili Hutbe Yarışması Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.