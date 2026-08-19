Düzce\'de Etkili Hutbe Yarışması Yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Etkili Hutbe Sunumu Yarışması'nın 10. Bölge Finali, Düzce'de yapıldı.

Düzce İl Müftülüğü ev sahipliğinde Merkez Cedidiye Camii'nde düzenlenen yarışmada, 9 ilin birincileri etkili hutbe sunumu yapmak için yarıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Musa Coşkun'un komisyon başkanlığını yaptığı yarışmada dereceye giren isimler belli oldu. Yarışmada Zonguldak'tan Mehmet Kaan Karaköse birinci, Düzce'den Murat Tekin ikinci, Amasya'dan Ahmet Hamdi Demir ise üçüncü oldu.

Yarışmaya katılan din görevlilerine teşekkür eden Düzce İl Müftü Vekili Mustafa Yeşilorman, bölge finalinde birinci olan Mehmet Kaan Karaköse'ye Türkiye finalinde başarılar diledi.

Düzce'de gerçekleştirilen bölge finalinin ardından yarışmanın Türkiye finaline katılacak isim de belirlenmiş oldu.