Düzce\'de Fırıncılara Gıda Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

Düzce'de toplum sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla fırıncılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım, teknik personel ve ekmek fırını işletmecileri katıldı.
Bilgilendirme toplantısında teknik personelce gıda güvenliği konusunda işletmelerin yapması ve dikkat etmesi gereken kurallar ile hijyen konusunda sunum yapılmasının ardından konuşan İl Müdürü Esra Uzun, ekmeğin toplumun en temel gıda maddesi olduğunu, üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda faaliyet gösteren gıda işletmecilerinin gıda mevzuatına uyum konusunda azami dikkat ve gayret göstermesi gerektiğini söyledi. Fırıncılık sektörünün günlük hijyen ve temizlik uygulamaları, gıda güvenliği ve toplam kalite anlayışı açısından önemli ve tesis hijyeni, gıda hijyeni ve personel hijyeni de bu konudaki üç temel ana başlığı oluşturduğunu belirten Uzun "Halk sağlığının korunmasında siz sektör çalışanlarına büyük sorumluluk düşerken, Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hijyen ve bilgilendirme eğitimleri ve işletmelerde gerçekleştirilen rutin denetimlerimiz ile gıda güvenilirliğinin sağlanmasında hem rehber hem de kontrol görevini üstleniyoruz" dedi. Uzun, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.
İşlerinin sadece işletmeleri denetlemek eksikleri belirlemek olmadığını söyleyen Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım denetimlerle aynı zamanda kayıt dışı, merdiven altı işletmeleri de tespit ederek kayıtlı işletmelerin korunmasını sağlamak olduğunu ve denetimlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.
İstenmeyen olayların bir daha yaşanmaması için fırın sahipleri veya yetkilileri ile yapılan bilgilendirme ve istişare toplantısında dikkat edilmesi gereken hususlar tekrar vurgulandı. - DÜZCE
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