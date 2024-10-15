Düzce'de İçme Su Kesintilerine Kesin Çözüm İçin Toplantı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'de İçme Su Kesintilerine Kesin Çözüm İçin Toplantı Yapıldı

Düzce\'de İçme Su Kesintilerine Kesin Çözüm İçin Toplantı Yapıldı

Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında düzenlenen toplantıda, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, su kesintilerinin ortadan kaldırılması ve alternatif su kaynaklarının oluşturulması için önerilerini sundu. İçme suyu kaynaklarının yönetimi ve altyapı projeleri hakkında bilgi verildi.

15.10.2024 17:43  Güncelleme: 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında düzenlenen "İçme Suyu ve HES" gündem başlıklı toplantıda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, il genelinde sıklıkla yaşanan su kesintilerinin ortadan kaldırılması amacıyla kesin ve kalıcı çözümün sağlanması konularında önerilerini sıralayarak Devlet Su İşleri yetkilileri ile ilgili müdürleri bilgilendirdi.

Başkan Faruk Özlü içme suyu kaynağında meydana gelen kuraklık ve debi düşüklüğü sonucu yaşanan su kesintilerine alternatif kaynaklar oluşturarak kesin çözüm üretmeye kararlı adımlarla devam ediyor. Vali Selçuk Aslan başkanlığında düzenlenen "İçme Suyu ve HES" gündem başlıklı toplantıda Devlet Su İşleri yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Özlü, alternatif su kaynaklarının kısa sürede inşa edilmesi ve maliyetlerin en rantabl şekilde kullanılması için önerilerini sıraladı. Başkan Özlü, DSİ ve Düzce Belediyesi ortaklığında kural ve denetimlere uygun şekilde yürütülecek kaynak inşası sayesinde Düzce'de kuraklığa bağlı yaşanan içme suyu kesintilerinin önüne geçilebileceğini belirtti.

Öneriler arasında Fındıklı Aksu deresine yapılacak yatırım ile Bahçeşehir başta olmak üzere şehrin kuzeyinde kalan kısımların su ihtiyacının sağlanması da konuşulurken güneyde bulunan kaynaklar ile birbirine alternatif seçenekler olabileceği de ifade edildi.

"DSİ mevzuatına uygun her türlü desteğe hazırız"

Projeye DSİ'nin yönlendirmesi ile işçilik katkısında bulunabileceğini belirten Başkan Özlü, içme suyu kaynağı konusunda sorun yaşanmadığını, ancak alternatif yatırımların şehrin büyüme hızına paralel olarak hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Özlü ayrıca şehir merkezinden geçen derelerin taşkın riski bakımından sıkça temizlenmesi gerektiği konusunu da toplantıya katılanlarla paylaştı.

Kayıp-kaçak şebeke borularının yenilenmesi ile çözülecek

Tüm kurumların büyük bir uyum ve iş birliği içinde çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Faruk Özlü, basınç kontrolünü doğrudan etkileyen ve beklenmedik arızalara sebep olan şebekedeki kayıp-kaçak durumunun da projesi hazır olan 45 Milyon Euro değerindeki alt yapı şebekesini yenileme çalışmasının başlaması ile çözüleceğini vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Selçuk Aslan, Faruk Özlü, Politika, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de İçme Su Kesintilerine Kesin Çözüm İçin Toplantı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:57 Hamile kadın metrobüste doğum yaptı Hamile kadın metrobüste doğum yaptı
16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
08:02 Acun Ilıcalı’dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 18:52:46. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de İçme Su Kesintilerine Kesin Çözüm İçin Toplantı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.