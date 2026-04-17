Depremde ciddi hasar gören içme suyu altyapısı yenileniyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 10:37  Güncelleme: 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de deprem sonrası hasar gören içme suyu şehir şebekesi yenileniyor. Yeni altyapı çalışmaları ile kayıp-kaçak oranı düşürülerek şehrin su altyapısı 50 yıl boyunca sorun yaşamayacak şekilde iyileştiriliyor.

Düzce'de yaşanan üç büyük depremde ciddi hasar gören ve kayıp-kaçak oranı yüzde 54'lere ulaşan içme suyu şehir şebekesi baştan sona yenileniyor. Yeni altyapı çalışmaları kapsamında kayıp ve kaçaklar kurulacak DMA odaları sayesinde izlenerek kontrol altına alınacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından başlatılan içme suyu şebekesi yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bin 200 milimetre çapındaki ana isale hatları ile mahalleleri besleyecek daha küçük çaplı boruların döşendiği çalışmalar, Şehir Mezarlığı yolu ve Şıralık Mahallesi olmak üzere iki farklı noktada sürdürülüyor.

7 kilometreye yaklaştı

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Mehmet Emin Tangüner, yürütülen çalışmaların Düzce'nin en büyük içme suyu altyapı yatırımı olduğunu belirterek, yaklaşık 45 gündür devam eden proje kapsamında 6 bin 270 metre hattın döşendiğini ifade ederek, çalışmaların ilerleyen süreçte 6 farklı ekiple şehrin geneline yayılacağını söyledi. Toplamda 21 ay sürmesi planlanan projeyi hızlandırmayı hedeflediklerini kaydeden Tangüner, "Yılbaşına kadar çalışmaların yaklaşık yüzde 70'ini tamamlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Projede ana iletim hatları ile mahalleleri besleyecek küçük çaplı boruların eş zamanlı döşendiğini belirten Tangüner, bu sistem sayesinde muhtemel arızalarda tüm şehir yerine yalnızca belirli bölgelerin etkileneceğini vurguladı.

Düzce'nin 39 ayrı bölgeye ayrılacağını açıklayan Tangüner, her bölgede kurulacak DMA odaları sayesinde su giriş ve çıkışlarının anlık olarak izleneceğini, bu sayede kayıp ve kaçakların tespit edilerek önleneceğini ifade etti. Mahallelerde yürütülen çalışmalar öncesinde muhtarların bilgilendirildiğini belirten Tangüner, ayrıca hasta ve hassas durumdaki vatandaşların önceden tespit edilerek gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Tangüner, yapılan yatırımla Düzce'nin önümüzdeki 50 yıl boyunca içme suyu altyapısında sorun yaşamamasının hedeflendiğini belirterek, vatandaşlardan çalışmalar süresince sabır ve destek beklediklerini sözlerine ekledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Deprem, Düzce, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü’ne girdi Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı

11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 11:54:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.