Düzce'de İkaz ve Alarm Sistemi Test Ediliyor

24.05.2026 10:54
Düzce Valiliği, ikaz ve alarm sistemi için Haziran'da test çalışmaları yapacak, panik yapmayın!

Düzce Valiliği, kent genelinde kurulan ikaz ve alarm sisteminin devreye alınması için haziran ayı boyunca test çalışmaları yapılacağını duyurdu. Duyulacak siren ve anonsların yalnızca sistem denemesi amacı taşıdığı vatandaşlardan paniğe kapılmamalarını istedi.

Düzce Valiliği; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından İkaz ve Alarm Sistemini Kurulum Projesi kapsamında; Düzce'de belirlenen noktalara siren sisteminin kurulumunun tamamlandığını ekiplerin sistemi devreye alma, test ve kontrol çalışmalarına ses dosyalarını çaldırma ve sistem performansını gözlemleme başlanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Devreye alma çalışmaları tamamlandıktan sonra İkaz ve Alarm Sisteminin geçici kabul muayeneleri gerçekleştirilecektir. Ekipler test çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ilimizde 1–28 Haziran 2026 tarihleri arasında ikaz alarm işaretlerini ve kayıtlı anonsları düşük ses seviyesinde test etmekle birlikte yüksek ses seviyesinde 'Test ikazı dikkat dikkat bu bir deneme yayınıdır' 30 saniye düz siren sesi (sarı ikaz) ve canlı anons gerçekleştirmeleri yapacaklardır. Ayrıca her ilde muayene kabul çalışmaları sırasında daha önceden tarihi haber verilerek ilimiz genelinde tüm sirenler yüksek ses seviyesinde Test Kırmızı Alarm 'Dikkat dikkat ilimizde kurulan ikaz ve alarm sisteminin test yayınıdır, lütfen panik yapmayınız' 30 saniye dalgalı siren sesi (kırmızı alarm) çaldırılacaktır. Test yayınları sırasında vatandaşlarımızın panik yapmamaları önemle rica olunur" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:15:23.
