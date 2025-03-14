Düzce'de İş Dünyası ve Taşıyıcı Esnafı İftar Programında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'de İş Dünyası ve Taşıyıcı Esnafı İftar Programında Buluştu

Düzce\'de İş Dünyası ve Taşıyıcı Esnafı İftar Programında Buluştu

Düzce'de kamyon ve tır taşıyıcıları ile iş adamları bir araya gelerek düzenlenen iftar programında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni tır parkı ve gümrük müdürlüğü hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Düzce'de marka otel yatırımlarıyla ilgili gelişmeler de duyuruldu.

14.03.2025 20:05  Güncelleme: 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE (İHA) – Düzce'de iş adamları ile taşıyıcı esnafı iftar programında bir araya geldi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gümrük Müdürlüğü ve tır parkının yan yana olacağını belirtti.

Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi iftar programı düzenlendi. Programa Düzce'de binlerce kişiye istihdam sağlayan fabrika sahipleri ve yöneticilerinin yanı sıra kamyon, tır şoförleri ve protokol üyeleri katıldı. İftar programı öncesi açıklamalarda bulunan Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz, "Burada iş dünyasından geçimlerimizi ve hayatımızı kolaylaştırmak için çok faydalı insanlar var. Tek tek isim saymak biraz zor olacak. Ama aramızda oldukları için çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Tüm kamyoncular adına da bizlere verdikleri desteklerden ötürü şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

"Gümrük Müdürlüğü ve tır parkı yan yana olacak"

İftar programına katılan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise Düzce'nin tır parkına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Düzce'nin bir tır parkına ihtiyacı var. ve bunu yapacağız. Bu tır parkı Beltaş sanayi sitesinin arkasında bir arazi var. Yaklaşık 400 dönüm. Bu araziye Milli Emlak'a tescil ettik. Burayı parasıyla belediyeye alacağız. Bu 400 dönüm arazinin 50 dönümünü tır parkı olarak planlıyoruz. Bundan 5-6 ay önce Gümrük Müdürlüğü kurulmuştu. Bu süreçte Bakanımız Ömer Bolat'a 'Size hiçbir maliyet getirmeyeceğiz. Yani tasarruf tedbirlerine takılmayacak. Siz sadece hukuki süreci tamamlayın' demiştim. Oda sağ olsun Gümrük Müdürlüğünün kurulmasını onayladı. Düzce'de şu anda Gümrük Müdürlüğü var. Onlara geçici bir arazi tahsis edeceğiz. Bir süre Gümrük Müdürlüğü orada çalışacak. 2 sene sonra ise düşünülen tır parkının hemen yanında olacak. Düzce'mize hayırlı uğurlu olsun. Yani 2 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir şehirden bahsediyoruz. Düzce aslında bir sanayi şehri. Bizim Bolu ile farkımız insanlar Düzce'ye hafta içi geliyor Bolu'ya hafta sonu gidiyor. Çalışmak için Düzce'ye geliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Yatırımcılar marka otelleri getiriyor"

Düzce'ye marka otellerin gelmesi ile ilgili yatırımcılar ile görüşmelerini sürdürdüklerini dile getiren Başkan Özlü, "Yatırımcılar ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Düzce'ye 5 yıldızlı bir otelin temelini atacağız. Her şeyi bitti şu anda yatırımcı arkadaşımız ruhsat harçlarını yatırıyor. Gelecek ay 5 yıldızlı otelin temelini atacağız. Business bir otel olacak 2 bin kişilik bir konferans salonu olacak. Yine bir başka arkadaşımız yine büyük bir otel zinciri ile anlaştı. Yurt olan binasını otele çevireceğiz. Bir başka yatırımcı arkadaşımız ise yine 5 yıldızlı uluslararası bir otel zinciri ile ön anlaşma yaptığını ve bu otel markasının da Düzce'ye geleceğini belirttiler. Bunlar sevindirici şeyler, Düzce'mize şehrimizi bir üst kademeye taşıyacak olan gelişmeler. Düzce'mize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen iftar yapılan duaların ardından son buldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Faruk Özlü, İş Dünyası, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de İş Dünyası ve Taşıyıcı Esnafı İftar Programında Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma sağlandı Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor Anlaşma sağlandı! Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor
Konya’daki depremlere ilişkin Naci Görür’den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir Konya'daki depremlere ilişkin Naci Görür'den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir
DEAŞ’ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü DEAŞ'ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü
Macaristan vetoyu kaldırdı, AB’nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı Macaristan vetoyu kaldırdı, AB'nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı
Kadın gazeteci, sendika üyesi hemcinsinin saldırısına uğradı Kadın gazeteci, sendika üyesi hemcinsinin saldırısına uğradı
Elazığ’da 73 yıllık dava, 5 bin 129 hak sahibinin lehine sonuçlandı Elazığ'da 73 yıllık dava, 5 bin 129 hak sahibinin lehine sonuçlandı
Lucas Torreira’nın menajeri, transfer iddialarını yalanladı Lucas Torreira'nın menajeri, transfer iddialarını yalanladı
İstanbul’da sokak ortasında kadına yumruklu saldırı İstanbul'da sokak ortasında kadına yumruklu saldırı
Muğla’da santral gerginliği Belediye Başkanı Ahmet Aras’a baret fırlattılar Muğla'da santral gerginliği! Belediye Başkanı Ahmet Aras'a baret fırlattılar
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy’un bonservis bedelini belirledi Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un bonservis bedelini belirledi
Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim
Ümraniye’de 23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti Ümraniye'de 23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti
Ebru Gündeş aldatıldı mı Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi Ebru Gündeş aldatıldı mı? Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nden çuval çuval para kazandı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden çuval çuval para kazandı
Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek

19:02 Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı
08:50 308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı 308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı
08:24 Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geldi Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geldi
08:19 En son 5 sene önce kullanmış Herkes Mert Hakan’ın atamadığı penaltıyı konuşuyor En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor
08:18 Zafer Algöz’ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı Annesinin haberi yokmuş Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş
08:05 CHP’li belediye başkanı yerini MHP’li isme bıraktı CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
08:01 Flash TV, Pozitifbank ve Payfix’e el konuldu Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu
07:54 Mansur Yavaş: İmamoğlu’nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim Mansur Yavaş: İmamoğlu'nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim
07:48 Tarihe geçecek sıcaklık değişimi İstanbul’a bile kar göründü Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
05:16 Uçak havalimanında alev aldı Yolcular dakikalarca kurtarılmayı bekledi Uçak havalimanında alev aldı! Yolcular dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 20:13:59. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de İş Dünyası ve Taşıyıcı Esnafı İftar Programında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.