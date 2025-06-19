Düzce'de İş Merkezinde Elektrik Kontağından Duman Yükseldi

İş merkezinde çıkan dumanlar korkuttu

DÜZCE - Düzce'de bir iş merkezinde elektrik kontağından çıkan dumanlar korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Spor Sokak'ta bulunan Halil Üstünel İş Merkezi'nin elektrik panosundan, henüz bilinmeyen bir nedenle duman yükseldi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, termal kamera yardımıyla elektrik panosundan çıkan dumanı tespit ederek alev oluşumunu engelledi. Dumanlar kontrol altına alınırken, iş merkezinin elektriği kesilerek çalışma başlatıldı.