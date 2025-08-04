Düzce\'de İşitme Engellilere Özel \'Sessizliğin İçinde Huzur\' Semineri

Düzce Belediyesi, Düzce Kent Konseyi ve TİD BU! ortaklığında hayata geçirilen 'Sessizliğin İçinde Huzur' başlıklı özel seminere ev sahipliği yaptı. İşitme engelli bireylerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde ayet ve hadisler eşliğinde inancın temellerine dair sunum gerçekleştirildi.

Düzce Kent Konseyi ile TİD BU! işbirliği ile düzenlenen 'Sessizliğin İçinde Huzur' adlı seminer Düzce Belediyesinin destekleri ile yapıldı. Düzce Belediyesi Meclis Toplantı salonunda ücretsiz olarak gerçekleştirilen seminere özellikle işitme engelli bireyler yoğun ilgi gösterdi. Programda konuşmacı olarak yer alan Bekir Baş, ayet ve hadisler ışığında inancın temelleri üzerine sunum gerçekleştirdi.

Katılımcıların sessizliğin içerisinde derin bir yolculuğa çıkarak iletişimin farklı boyutlarına, manevi huzura ve farkındalık kavramına dair yeni perspektifler kazanmasının amaçlandığı seminer, etkinliğe katkı sunanlara hediye takdimi ile sona erdi.

Seminer serisi ilerleyen dönemlerde farklı konu başlıklarıyla katılımcılarla buluşmaya devam edecek. - DÜZCE