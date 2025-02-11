Düzce'de Kaza: Karayolları Personeli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Düzce'de Kaza: Karayolları Personeli Hayatını Kaybetti

Düzce\'de Kaza: Karayolları Personeli Hayatını Kaybetti

Düzce'de tırın çarptığı kar küreme aracı köprüden düştü, 2 kişi hayatını kaybetti.

11.02.2025 11:28
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de sabaha karşı tır aracının çarptığı kar küreme aracı ile köprüden aşağı uçan ve hayatını kaybeden karayolları personeli Bayram Gülaçtı (49) Kiremitocağı Camisinde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Gümüşova mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul yönüne giden Metin Çakmak (50) idaresindeki 74 DE 080 plakalı demir yüklü tır, Sultaniye köyü mevkiinde köprü üzerinde kar nedeniyle tuzlama yapan Bayram Gülaçtı (49) idaresindeki 06 BJY 431 plakalı karayolları tuzlama aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kar kürüme aracı ve tır bariyerleri parçalayarak köprüden aşağı uçtu. Kazada her iki araç sürücüde hayatını kaybetti.

Karayolları personeli 2 çocuk babası Bayram Gülaçtı Düzce'de toprağa verilecek. İkindi namazına müteakip Kiremitocağı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından aynı mahalle kabristanlığına defnedilecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Kaza: Karayolları Personeli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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