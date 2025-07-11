Düzce'de Kentsel Dönüşüm Projesi için İstişare Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Düzce'de Kentsel Dönüşüm Projesi için İstişare Toplantısı Düzenlendi

Düzce\'de Kentsel Dönüşüm Projesi için İstişare Toplantısı Düzenlendi
11.07.2025 13:35  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi, Kültür Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında esnaf ve mülk sahipleriyle bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mülk sahiplerinin görüşlerine önem vereceklerini ve dönüşüm sürecinin herkesin fayda sağlayacağı şekilde yürütüleceğini belirtti.

Düzce Belediyesi'nin 2013 yılında aldığı kararla kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Kültür Mahallesi'ndeki eski sanayi çarşısında hayata geçirilecek dönüşüm projesiyle ilgili olarak esnaf ve mülk sahipleriyle önemli bir istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Bugünkü toplantımızın amacı mülk sahipleri ile istişare etmektir. Bu toplantıları geçmişte de yaptık. Ama o zamanlar şöyle bir sorun vardı; kiracıların ve bu işi yapanların taşınması için sanayi çarşısı yapılması ihtiyacı var. Onu yapmadan taşınma konusunu gündeme getirmek bize doğru gelmedi. O yüzden eski sanayi çarşısında o dönemde yaptığımız faaliyetleri durdurduk. Yeni ve modern bir sanayi çarşısı yapma işine giriştik. Birinci etabı bitti, teslim ettik. Şu anda ikinci ve üçüncü etaplar yapılıyor. Onları da inşallah yıl sonuna kadar bitireceğiz" dedi.

Başkan Özlü, dönüşüm sürecinde mülk sahiplerinin görüşlerinin esas alınacağını vurgularken, "Siz ne istiyorsanız onu yapacağız. Çünkü mülk sizin. Mülk sahiplerinin kazanacağı, Düzce'nin ise estetik ve işlevsel bir yapı kazanacağı bir dönüşüm istiyoruz" diye konuştu.

İki alternatifli proje sunuldu

Toplantıda söz alan Marmara Şehircilik Genel Müdürü Mehmet Pazarcı, eski sanayi çarşısının bulunduğu alanla ilgili teknik bilgi verdi. Yaklaşık 77 dönüm alanın 2013 yılında kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini belirten Pazarcı, bölgede 321 parsel bulunduğunu ve yapıların büyük bölümünün ruhsatsız ya da kullanım izni olmayan yapılar olduğunu söyledi. Mülk sahiplerine iki farklı dönüşüm modeli sunan Mehmet Pazarcı, ada bazlı dönüşümün hak sahiplerinin mevcut adalar üzerinden bireysel ya da ortaklaşa dönüşüm yapabileceği, esnek ve parsel bazlı bir model olduğunu belirtti. Bu modelde ofis, konut ve ticari birimlerin yer almasının planlandığını açıkladı.

Alan bazlı dönüşümün ise proje alanının tamamını kapsayan, kapalı ve açık ticari alanları içeren, Düzce'yi cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlayan daha kapsamlı bir model olduğunu kaydeden Pazarcı, bu modelde merkezi bir ticaret aksı, kamusal alanlar, kültür merkezi ve potansiyel olarak otel veya hastane gibi birimlerin yer alacağını ifade etti.

2013'ten bu yana dönüşüm bölgesi ilan edilen alanda imar planı bulunmadığını hatırlatan Pazarcı, bu nedenle bölgedeki parsellerin değerleme, ipotek veya satış gibi işlemlerde ciddi sorun yaşadığını dile getirdi. Pazarcı, "Bugün imarlı hale gelmeden bu alan hiçbir şekilde değer üretemiyor. Kentsel dönüşümle birlikte bu sorunlar aşılabilir" dedi.

"Bu dönüşümü gerçekleştirelim"

Mülk sahiplerinin görüşlerini ve taleplerini dinleyen Başkan Özlü, bazı esnafın taşınma konusunda geri adım attığını belirterek, "Taşınmak zorundayız. İlk taşınan karlı çıkar, sona kalan zarar eder" şeklinde konuştu. Çözüm konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Özlü, "Amacımız herkesin fayda sağladığı bir dönüşüm süreci yürütmek. Eğer 'dönüşüm olmasın' derseniz, bu da bir çözüm. Bu dönüşümü gerçekleştirelim. Mülk sahiplerimiz karlı çıksın, esnaflarımız mağdur olmasın. Doğru bir iş yaparsak, Ankara'yı ikna edersek karlı çıkarız. Ben bu dönüşümün Düzce için büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Belediye, Politika, Ekonomi, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Kentsel Dönüşüm Projesi için İstişare Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı Sivas'ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı
Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor
Manavgat Belediyesi’nde işler karıştı Başkanvekili kura ile belirlenebilir Manavgat Belediyesi'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir
Bilecik’te iki ayrı noktada orman yangını Bilecik'te iki ayrı noktada orman yangını
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
Atina’da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu Atina'da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi

14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
20:41
Çorum’da feci kaza Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
Çorum'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
20:04
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
20:02
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
20:00
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
19:58
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 15:46:35. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Kentsel Dönüşüm Projesi için İstişare Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.