Düzce\'de Kentsel Dönüşüm Projesi için İstişare Toplantısı Düzenlendi

Düzce Belediyesi'nin 2013 yılında aldığı kararla kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Kültür Mahallesi'ndeki eski sanayi çarşısında hayata geçirilecek dönüşüm projesiyle ilgili olarak esnaf ve mülk sahipleriyle önemli bir istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Bugünkü toplantımızın amacı mülk sahipleri ile istişare etmektir. Bu toplantıları geçmişte de yaptık. Ama o zamanlar şöyle bir sorun vardı; kiracıların ve bu işi yapanların taşınması için sanayi çarşısı yapılması ihtiyacı var. Onu yapmadan taşınma konusunu gündeme getirmek bize doğru gelmedi. O yüzden eski sanayi çarşısında o dönemde yaptığımız faaliyetleri durdurduk. Yeni ve modern bir sanayi çarşısı yapma işine giriştik. Birinci etabı bitti, teslim ettik. Şu anda ikinci ve üçüncü etaplar yapılıyor. Onları da inşallah yıl sonuna kadar bitireceğiz" dedi.

Başkan Özlü, dönüşüm sürecinde mülk sahiplerinin görüşlerinin esas alınacağını vurgularken, "Siz ne istiyorsanız onu yapacağız. Çünkü mülk sizin. Mülk sahiplerinin kazanacağı, Düzce'nin ise estetik ve işlevsel bir yapı kazanacağı bir dönüşüm istiyoruz" diye konuştu.

İki alternatifli proje sunuldu

Toplantıda söz alan Marmara Şehircilik Genel Müdürü Mehmet Pazarcı, eski sanayi çarşısının bulunduğu alanla ilgili teknik bilgi verdi. Yaklaşık 77 dönüm alanın 2013 yılında kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini belirten Pazarcı, bölgede 321 parsel bulunduğunu ve yapıların büyük bölümünün ruhsatsız ya da kullanım izni olmayan yapılar olduğunu söyledi. Mülk sahiplerine iki farklı dönüşüm modeli sunan Mehmet Pazarcı, ada bazlı dönüşümün hak sahiplerinin mevcut adalar üzerinden bireysel ya da ortaklaşa dönüşüm yapabileceği, esnek ve parsel bazlı bir model olduğunu belirtti. Bu modelde ofis, konut ve ticari birimlerin yer almasının planlandığını açıkladı.

Alan bazlı dönüşümün ise proje alanının tamamını kapsayan, kapalı ve açık ticari alanları içeren, Düzce'yi cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlayan daha kapsamlı bir model olduğunu kaydeden Pazarcı, bu modelde merkezi bir ticaret aksı, kamusal alanlar, kültür merkezi ve potansiyel olarak otel veya hastane gibi birimlerin yer alacağını ifade etti.

2013'ten bu yana dönüşüm bölgesi ilan edilen alanda imar planı bulunmadığını hatırlatan Pazarcı, bu nedenle bölgedeki parsellerin değerleme, ipotek veya satış gibi işlemlerde ciddi sorun yaşadığını dile getirdi. Pazarcı, "Bugün imarlı hale gelmeden bu alan hiçbir şekilde değer üretemiyor. Kentsel dönüşümle birlikte bu sorunlar aşılabilir" dedi.

"Bu dönüşümü gerçekleştirelim"

Mülk sahiplerinin görüşlerini ve taleplerini dinleyen Başkan Özlü, bazı esnafın taşınma konusunda geri adım attığını belirterek, "Taşınmak zorundayız. İlk taşınan karlı çıkar, sona kalan zarar eder" şeklinde konuştu. Çözüm konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Özlü, "Amacımız herkesin fayda sağladığı bir dönüşüm süreci yürütmek. Eğer 'dönüşüm olmasın' derseniz, bu da bir çözüm. Bu dönüşümü gerçekleştirelim. Mülk sahiplerimiz karlı çıksın, esnaflarımız mağdur olmasın. Doğru bir iş yaparsak, Ankara'yı ikna edersek karlı çıkarız. Ben bu dönüşümün Düzce için büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum" dedi. - DÜZCE