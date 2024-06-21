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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Kurban Bayramı boyunca tabiat ve sulak alanlar ziyaretçi akınına uğradı.

Düzce'nin doğal güzellikleri yerli ve yapancı turistlerin ilgisini çekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruma alanları bayram boyunca binlerce kişiyi misafir etti.

Aydınpınar, Güzeldere, Samandere Şelaleleri tabiat anıtı, Korugöl Tabiat Parkı ve Efteni Gölü sulak alanı sahalarında bu bayramda da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Yetkililer "Düzce ilini ve korunan alanlarımızı tercih eden ziyaretçilerimize teşekkür eder her zaman bekleriz" dediler. - DÜZCE