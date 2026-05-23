Düzce'de Kurban Denetimleri Sıkı
23.05.2026 11:15
Düzce'de Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliklerini denetliyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri artan hayvan hareketliliği nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek adına hem hayvan satış yerlerinde, yol güzergahında ve işletmelerde sıkı denetim yapıyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kurban Hizmetlerinin sorunsuz yürütülmesi için gerekli tüm tedbirler aldı. Manevi değerlerin ön planda tutulduğu bu özel günlerde, vatandaşlarımızın sağlıklı kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi ve iller arası hastalık bulaşma riskinin azaltılması büyük önem taşıdığı bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada "İlimize diğer illerden yaklaşık 3 bin 500 büyükbaş ve bin 500 küçükbaş olmak üzere toplam 5 bin kurbanlık hayvan girişi beklenmektedir. İlimiz genelindeki hayvan varlığıyla birlikte toplamda yaklaşık 8 bin 500 büyükbaş ve 3 bin küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak değerlendirilmesi öngörülmektedir. Artan hayvan hareketliliği nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek adına hem hayvan satış yerlerinde hem de işletmelerde denetimler sıkı bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.

Kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekilde sıralandı; "Dini ölçülere uygun olması, sağlıklı, besili ve gebe olmaması, kulak küpesinin takılı olması, büyükbaş hayvanlar için pasaport, küçükbaş hayvanlar için nakil belgesine sahip olması ve sığır ve mandaların 2 yaşını, koyun ve keçilerin ise 1 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir." - DÜZCE

Kaynak: İHA

Sağlık, Düzce, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
