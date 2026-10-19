Düzce'de kurum müdürleri Esra Uzun ev sahipliğinde istişare toplantısında buluştu - Son Dakika
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Düzce'de kurum müdürleri Esra Uzun ev sahipliğinde istişare toplantısında buluştu

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Düzce\'de kurum müdürleri Esra Uzun ev sahipliğinde istişare toplantısında buluştu
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Düzce'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum müdürleri, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda il çalışmaları ve ortak hedefler değerlendirildi, koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumların müdürleri, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda il genelinde yürütülen çalışmalar ve ortak hedefler değerlendirildi.

Düzce'de Tarım ve Orman Bakanlığı Kurum Müdürleri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kentte sürdürülen çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumların Düzce genelinde yürüttüğü faaliyetler değerlendirilirken, önümüzdeki süreçte ortak hedefler doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu. Kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve Düzce'ye sunulan hizmetlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, kentte tarım ve ormancılık alanında yürütülen çalışmaların iş birliği ve ortak akıl anlayışıyla sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Kaynak: İHA
Esra UzunGüncelTarımDüzceYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de kurum müdürleri Esra Uzun ev sahipliğinde istişare toplantısında buluştu - Son Dakika
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