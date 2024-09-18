Düzce\'de Kuşaktan Kuşağa Sanat Eğitimi

Yerel

Düzce'de huzurevi sakinleri ile gençler bir araya getirilerek resim ve ebru eğitimi verildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri çeşitli etkinlikler ile gençler ve yaşlıları bir araya getirmeye devam ediyor. Düzce'de kuşaktan kuşağa öğrenme etkinliği düzenlendi. Bu çerçevede Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde kalan yaşlılar, lise öğrencileri ile bir araya getirilerek ebru ve resim eğitimi verildi. Yaşlılar öğrencilere bilgilerini aktarırken, gençlerde dolu dolu bir gün geçirdi. - DÜZCE