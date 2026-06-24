Düzce\'de Lavanta Yağı Üretimiyle Ekonomiye Katkı

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Düzce Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Esra Eser, kooperatif tarafından yetiştirilen lavantalardan uçucu yağ elde edilmesine yönelik uygulamayı, Koordinatörlük bünyesinde bulunan distilasyon cihazını kullanarak gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında lavanta bitkilerinden su buharı distilasyonu yöntemiyle uçucu yağ elde edilirken, bu ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik uygulamalı süreçler de değerlendirildi. Bölgede yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin ekonomik değerinin artırılmasına katkı sağlayan çalışma, üniversite-toplum iş birliğinin başarılı örneklerinden biri olarak öne çıktı.

Elde edilen lavanta uçucu yağlarının, Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirilen kozmetik ürünlerde hammadde olarak kullanılması planlanıyor. Böylece yerel üreticiler tarafından yetiştirilen lavantalar, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülerek bölgesel ekonomiye kazandırılacak.

Faaliyet sürecine Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Emine Tekin, Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Emine Sönmez ve ihtisaslaşma koordinatörlüğü ekibinden Dr. M. Fatih Çakır, Dr. Recai Arslan ve Dr. Faik Ceylan teknik destek sağladı. Çalışma sırasında tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen doğal ürünlerin üretim süreçleri, kalite kriterleri ve bölgesel kalkınmaya sağlayabileceği katkılar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Emine Tekin, tıbbi ve aromatik bitkiler başta olmak üzere yerel kaynakların katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik iş birliklerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini belirtti. Tekin, Düzce Üniversitesi'nin sahip olduğu araştırma altyapısı ve teknik imkanlarla üreticilere, kooperatiflere ve girişimcilere destek vermeyi sürdürdüğünü, çevre, sağlık ve sürdürülebilir kalkınma odaklı çalışmalarla bölgesel gelişime katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. - DÜZCE