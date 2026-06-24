Düzce'de Lavanta Yağı Üretimiyle Ekonomiye Katkı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Lavanta Yağı Üretimiyle Ekonomiye Katkı

Düzce\'de Lavanta Yağı Üretimiyle Ekonomiye Katkı
24.06.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi, kadın kooperatifi ile lavanta yağını distile ederek bölgesel kalkınmayı destekliyor.

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Düzce Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Esra Eser, kooperatif tarafından yetiştirilen lavantalardan uçucu yağ elde edilmesine yönelik uygulamayı, Koordinatörlük bünyesinde bulunan distilasyon cihazını kullanarak gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında lavanta bitkilerinden su buharı distilasyonu yöntemiyle uçucu yağ elde edilirken, bu ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik uygulamalı süreçler de değerlendirildi. Bölgede yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin ekonomik değerinin artırılmasına katkı sağlayan çalışma, üniversite-toplum iş birliğinin başarılı örneklerinden biri olarak öne çıktı.

Elde edilen lavanta uçucu yağlarının, Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirilen kozmetik ürünlerde hammadde olarak kullanılması planlanıyor. Böylece yerel üreticiler tarafından yetiştirilen lavantalar, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülerek bölgesel ekonomiye kazandırılacak.

Faaliyet sürecine Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Emine Tekin, Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Emine Sönmez ve ihtisaslaşma koordinatörlüğü ekibinden Dr. M. Fatih Çakır, Dr. Recai Arslan ve Dr. Faik Ceylan teknik destek sağladı. Çalışma sırasında tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen doğal ürünlerin üretim süreçleri, kalite kriterleri ve bölgesel kalkınmaya sağlayabileceği katkılar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Emine Tekin, tıbbi ve aromatik bitkiler başta olmak üzere yerel kaynakların katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik iş birliklerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini belirtti. Tekin, Düzce Üniversitesi'nin sahip olduğu araştırma altyapısı ve teknik imkanlarla üreticilere, kooperatiflere ve girişimcilere destek vermeyi sürdürdüğünü, çevre, sağlık ve sürdürülebilir kalkınma odaklı çalışmalarla bölgesel gelişime katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Eğitim, Düzce, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Lavanta Yağı Üretimiyle Ekonomiye Katkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar
Eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı Eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı
Diyarbakır kırsalında 10 noktada örtü ve anız yangını: 100 hektar alan yandı Diyarbakır kırsalında 10 noktada örtü ve anız yangını: 100 hektar alan yandı

17:12
Sergen Yalçın’ın son yayınını izleyenler çok endişelendi: Hasta mı
Sergen Yalçın'ın son yayınını izleyenler çok endişelendi: Hasta mı?
16:59
Altında korkulan oldu
Altında korkulan oldu
16:59
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
16:48
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’nu küplere bindirecek sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
14:41
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 17:34:01. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Lavanta Yağı Üretimiyle Ekonomiye Katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.