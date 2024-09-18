Düzce\'de Mahallemin Okul Projesi Başladı

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Düzce'de Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nin başlattığı Mahallemin Okul Projesi çerçevesinde toplanan kırtasiye malzemeleri Darıyeri Hasanbey İlkokulu'nda dağıtıldı.

Düzce'de farklı projeler ile adından sıklıkla söz ettiren Bahçeşehir Gençlik Merkezi yine dikkat çeken proje başlattı. Mahallemin Okul Projesi çerçevesinde mahallede bulunan okullara liseli gençler tarafından yapılan çalışma ile kırtasiye malzemeleri toplandı. Toplanan malzemeler setlere dönüşünce Kaynaşlı'da bulunan Darıyeri Hasanbey İlkokulu'nd ki miniklere kırtasiye setleri dağıtıldı. - DÜZCE