Düzce'de Mobilya Sektörü Toplantısı - Son Dakika
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Düzce'de Mobilya Sektörü Toplantısı

Düzce\'de Mobilya Sektörü Toplantısı
28.06.2025 11:39
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, mobilya sektörünü bilgilendirdi ve analiz projesini tanıttı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından yürütülen Düzce ili Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kümelenmesi Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi projesi çerçevesinde, sektör paydaşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

DTSO hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya; TSO Meclis Üyesi ve 3. Meslek Komitesi Üyesi Rasim Mercan, Hasan Mutlu, 3. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Fikret Eryakalı'nın yanı sıra Düzce'de faaliyet gösteren mobilya ve orman ürünleri sektöründen çok sayıda firma temsilcisi katılım sağladı. Projede danışmanlık hizmeti sunan firma yetkilileri de toplantıda hazır bulundu.

Toplantının açılışında, DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş tarafından projeye ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda; analiz çalışmasının amacı, kapsamı ve yöntemi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Ayrıca, sektörün mevcut durumu, karşılaşılan temel sorunlar ve gelişim potansiyelleri değerlendirilerek, kümelenme yapısının oluşturulmasına yönelik atılacak adımlar paylaşıldı. Sunumda öne çıkan başlıklardan biri de, elde edilecek analiz verileri doğrultusunda sektör için sürdürülebilir ve stratejik bir yol haritasının oluşturulması gerekliliği oldu. Katılımcılar, sektörün mevcut ihtiyaçlarına yönelik önerilerini dile getirerek, kümelenme sürecine katkı sundular.

Toplantı, soru-cevap bölümünde katılımcıların görüş ve değerlendirmelerini paylaşmalarıyla sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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