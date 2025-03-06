Düzce'de Normal Doğum Standı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'de Normal Doğum Standı Açıldı

Düzce\'de Normal Doğum Standı Açıldı

Düzce'de normal doğumu teşvik etmek için aile sağlığı merkezinde stant açıldı ve bilgilendirme yapıldı.

06.03.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde aile sağlığı merkezlerinde açılan stant ile anne ve baba adayları gebe okuluna davet ediliyor. Stantta ayrıca normal doğum ile ilgili bilgiler veriliyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde normal doğum eylem planı çalışmaları dahilinde İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezince doğal olan normal doğum standı açıldı. Normal Doğumu teşvik etmek, sezaryen oranlarının düşürmek ve anne-bebek sağlığını iyileştirmek amacıyla, Gebe Okulu Ebeleri Figen Şıkman ve Ümmühan Turan tarafından, Orhan Özdemir aile sağlığı merkezinde açılan stantta; normal doğumun önemi ve bebek açısından faydaları, anne sütü, gebelikte beslenme, yenidoğan bakımı gibi konularda bilgilendirme yapılıp, broşür dağıtıldı.

Ayrıca; anne ve baba adaylarına, gebelik planlayanlara ve gebe yakınlarına Gebe Okulu hakkında bilgi verilmiş olup, kişiler sağlıklı hayat merkezimize davet edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Normal Doğum, Sağlık, Yerel, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Normal Doğum Standı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 02:04:27. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Normal Doğum Standı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.