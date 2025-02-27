Düzce'de Öğrencilerden Kan Bağışı Etkinliği - Son Dakika
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Düzce'de Öğrencilerden Kan Bağışı Etkinliği

Düzce\'de Öğrencilerden Kan Bağışı Etkinliği

Düzce Üniversitesi'nde öğrenciler, Akçakoca kız yurdunda kan bağışı etkinliği düzenledi.

27.02.2025 16:27
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DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Akçakoca kız yurdunda kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte azalan kan stoklarına destek olmak isteyen Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, Akçakoca kız yurdunda kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde onlarca öğrenci kan bağışında bulundu. Kan bağışı etkinliğinin diğer yurtlarda da yapılması için çalışmalar sürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Akçakoca, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Öğrencilerden Kan Bağışı Etkinliği - Son Dakika

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