Düzce\'de Ramazan Coşkusu

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DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Darıyeri Mengencik köyünde "Onbir ayın sultanı" Ramazan'ın gelişi etkinliklerle kutlandı. Çalan davullar eşliğinde yürüyen çocuklara pamuk şeker ikram edildi.

Düzce'de Darıyeri Mengencik köyünde ikamet eden Aksu ailesi tarafından Ramazan ayının gelişine yönelik etkinlik düzenlendi. 7'den 70'e çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte, stantlar kuruldu. Çalan davullar eşliğinde yürüyen çocuklara, stantlarda hazırlanan pamuk şeker ikram edildi. Ayrıca alanda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Çocuklara, Ramazan ayının önemi de anlatıldı. - DÜZCE