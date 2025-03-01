Düzce'de Ramazan Mesai Saatleri Değişti

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ramazan ayında mesai saatleri değişti. Kamu kurum ve kuruluşlarda sabah mesai 08: 30'da başlayacak, 17: 00'da mesai bitecek.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada "Düzce genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında 3 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 29 Mart 2025 tarihine kadar mesai saatleri değişti. Yapılan değişikliği göre sabah 08: 30 ile 12: 30 öğlen arası 12: 30 ile 13: 00 arası, öğleden sonra ise 13: 00 ile 17: 00 saatleri arasında açık olacak" denildi. - DÜZCE